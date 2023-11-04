Кудашов о 3:0 с «Локо»: «Равная игра с сильной и организованной командой. «Динамо» забило первым – вот причина победы»

Теги Локомотив Алексей Кудашов КХЛ Динамо Чемпионат.com Хоккей

Алексей Кудашов считает, что матч «Динамо» с «Локомотивом» (3:0) был равным.

– Довольны победой, потому что играли против очень сильной и организованной команды. Заряженной, агрессивной, сильной во всех линиях и показывающей очень современный, быстрый и атакующий хоккей. Готовились к этому, и к чему готовились, то и увидели.

Очень рады, что выполнили все то, что планировали: и по тактике, и по самоотдаче, и по движению, и по многим компонентам.

– В чем оказались лучше в равной игре?

– Конечно, равная. Единственное: мы первыми забили гол – вот она, основная причина, – сказал главный тренер «Динамо».

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6 комментариев

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цэсемьэр
Ответ lokoYar
А Ярославской корреспондентке сказал:Какие моменты?У Локомотива были моменты?
возможно он ее не понял, там давно дефектологическое отделение ожидает.
вообще, местное телевидение просто обожает отправлять к бортику людей с речевыми особенностями
+3
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+3
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цэсемьэр
причина во впечатляющей трансферной политике Яковлева. в таких матчах результат делают звёзды, а у Ярославля кроме призрачного Шалунова зияющая пустота в атакующей линии.
+2
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lokoYar
Ответ цэсемьэр
возможно он ее не понял, там давно дефектологическое отделение ожидает. вообще, местное телевидение просто обожает отправлять к бортику людей с речевыми особенностями
плюс)
+2
0
+2
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Огюст
Сильная ,атакующая , агрессивная линия Локомотива ,как сказал Кудашов ,почему то не забросила ни одной шайбы и команда получила на своём стадионе пораженческий "сухарь " !
+1
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+1
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Владимир Никаноров
Всех динамиков с победой!!!
+1
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+1
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lokoYar
А Ярославской корреспондентке сказал:Какие моменты?У Локомотива были моменты?
0
0
0
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