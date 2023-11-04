Кудашов о 3:0 с «Локо»: «Равная игра с сильной и организованной командой. «Динамо» забило первым – вот причина победы»

Алексей Кудашов считает, что матч «Динамо» с «Локомотивом» (3:0) был равным.

– Довольны победой, потому что играли против очень сильной и организованной команды. Заряженной, агрессивной, сильной во всех линиях и показывающей очень современный, быстрый и атакующий хоккей. Готовились к этому, и к чему готовились, то и увидели.

Очень рады, что выполнили все то, что планировали: и по тактике, и по самоотдаче, и по движению, и по многим компонентам.

– В чем оказались лучше в равной игре?

– Конечно, равная. Единственное: мы первыми забили гол – вот она, основная причина, – сказал главный тренер « ».