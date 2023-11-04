Никитин о 0:3 с «Динамо»: «Игра уровня плей-офф. «Локо» первым ошибся и был наказан. Моменты надо забивать, глупо рассчитывать, что их будет много против такой команды»

Игорь Никитин объяснил, почему «Локомотив» не забил «Динамо» (0:3).

– Получилась такая игра уровня плей-офф. К сожалению, мы первыми допустили ошибку, за которую нас и наказали.

У нас была пара моментов, но нужно забивать, потому что рассчитывать против такой команды, что у тебя будет их очень много, глупо.

В третьем периоде, конечно, на встречных курсах тоже допустили ошибку – и нас наказали. В принципе, к чему готовились, к сожалению, не смогли то реализовать. Переломный момент – реализация должна быть поинтереснее.

– Два матча – один гол.

– Это две разные игры. В прошлом матче у нас было 15 голевых моментов – один гол. Сегодня, может быть, момента четыре.

А хоккей… У « » тоже было три момента – они забили два гола. Это такая стихия, которая труднообъяснима. Наверное, можно так объяснить, что не заслужили. Где-то надо было, как в концовке, полезть на ворота.

Здесь продолжать надо. И ребятам сказали, что команда растет в таких ситуациях. Нужно воспринимать как хороший посыл, – сказал главный тренер « ».