Никитин о 0:3 с «Динамо»: «Игра уровня плей-офф. «Локо» первым ошибся и был наказан. Моменты надо забивать, глупо рассчитывать, что их будет много против такой команды»

Теги Локомотив Игорь Никитин КХЛ Динамо Чемпионат.com Хоккей

Игорь Никитин объяснил, почему «Локомотив» не забил «Динамо» (0:3).

– Получилась такая игра уровня плей-офф. К сожалению, мы первыми допустили ошибку, за которую нас и наказали.

У нас была пара моментов, но нужно забивать, потому что рассчитывать против такой команды, что у тебя будет их очень много, глупо.

В третьем периоде, конечно, на встречных курсах тоже допустили ошибку – и нас наказали. В принципе, к чему готовились, к сожалению, не смогли то реализовать. Переломный момент – реализация должна быть поинтереснее.

– Два матча – один гол.

– Это две разные игры. В прошлом матче у нас было 15 голевых моментов – один гол. Сегодня, может быть, момента четыре.

А хоккей… У «Динамо» тоже было три момента – они забили два гола. Это такая стихия, которая труднообъяснима. Наверное, можно так объяснить, что не заслужили. Где-то надо было, как в концовке, полезть на ворота.

Здесь продолжать надо. И ребятам сказали, что команда растет в таких ситуациях. Нужно воспринимать как хороший посыл, – сказал главный тренер «Локомотива».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vdksjs
Выход 2 в 1 во 2 периоде, Чехович лупит прям во вратаря, потом Волков на добивании тоже лупит во вратаря. В 3 периоде сначала Шалунов, потом опять Чехович заряжают в штангу..
Интересно, у руководства есть хотя бы планы по усилению до дедлайна или всех все устраивает?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий