Назаров – лайнсменам: «При драке контролируйте бьющую руку. Это важно, чтобы не было добивания»

Андрей Назаров посоветовал судьям контролировать бьющие руки у игроков при драке.

Бывший тренер «Трактора», «Витязя», « », СКА, «Нефтехимика» и «Сочи» поделился мыслями о специфике работы рефери в .

«Вижу, что моя небольшая критика в адрес судейского департамента сработала. Посмотрел две драки в матчах КХЛ: в матче между « » и московским « » бой провели Красковский и Миронов, а накануне в игре между « » и «Северсталью» была неплохая драка между Броссо и Иванцовым.

Судьи разнимали шустро, все получилось вполне достойно, но вот что хотел бы отметить и обратиться от себя лично ко всем лайнсменам: всегда контролируйте бьющую руку. Не только самого игрока, а его руку, которой он наносит удары. Это важный момент в плане того, чтобы не случилось добивания.

При любой драке нужно контролировать бьющую руку с обеих сторон. Как у того, кто выигрывает, так и у проигрывающего хоккеиста. И тогда мы минимизируем количество полученных травм.

Все должны находиться в равных условиях. Всегда желаем хоккеистам только здоровья, они делают свою работу», – сказал Назаров.