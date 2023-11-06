Назаров – лайнсменам: «При драке контролируйте бьющую руку. Это важно, чтобы не было добивания»

Теги Локомотив Северсталь судьи драки Андрей Назаров КХЛ Динамо Андрей Миронов Павел Красковский Куньлунь Ред Стар Чемпионат.com Илья Иванцов Девин Броссо Хоккей

Андрей Назаров посоветовал судьям контролировать бьющие руки у игроков при драке.

Бывший тренер «Трактора», «Витязя», «Северстали», СКА, «Нефтехимика» и «Сочи» поделился мыслями о специфике работы рефери в КХЛ.

«Вижу, что моя небольшая критика в адрес судейского департамента сработала. Посмотрел две драки в матчах КХЛ: в матче между «Локомотивом» и московским «Динамо» бой провели Красковский и Миронов, а накануне в игре между «Куньлунем» и «Северсталью» была неплохая драка между Броссо и Иванцовым.

Судьи разнимали шустро, все получилось вполне достойно, но вот что хотел бы отметить и обратиться от себя лично ко всем лайнсменам: всегда контролируйте бьющую руку. Не только самого игрока, а его руку, которой он наносит удары. Это важный момент в плане того, чтобы не случилось добивания.

При любой драке нужно контролировать бьющую руку с обеих сторон. Как у того, кто выигрывает, так и у проигрывающего хоккеиста. И тогда мы минимизируем количество полученных травм.

Все должны находиться в равных условиях. Всегда желаем хоккеистам только здоровья, они делают свою работу», – сказал Назаров.

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1 комментарий

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Machine Head
Ничего умного Назаров сказать уже не может. «Контролируйте руку» - бггг))).
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