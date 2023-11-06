Назаров – лайнсменам: «При драке контролируйте бьющую руку. Это важно, чтобы не было добивания»
Андрей Назаров посоветовал судьям контролировать бьющие руки у игроков при драке.
Бывший тренер «Трактора», «Витязя», «Северстали», СКА, «Нефтехимика» и «Сочи» поделился мыслями о специфике работы рефери в КХЛ.
«Вижу, что моя небольшая критика в адрес судейского департамента сработала. Посмотрел две драки в матчах КХЛ: в матче между «Локомотивом» и московским «Динамо» бой провели Красковский и Миронов, а накануне в игре между «Куньлунем» и «Северсталью» была неплохая драка между Броссо и Иванцовым.
Судьи разнимали шустро, все получилось вполне достойно, но вот что хотел бы отметить и обратиться от себя лично ко всем лайнсменам: всегда контролируйте бьющую руку. Не только самого игрока, а его руку, которой он наносит удары. Это важный момент в плане того, чтобы не случилось добивания.
При любой драке нужно контролировать бьющую руку с обеих сторон. Как у того, кто выигрывает, так и у проигрывающего хоккеиста. И тогда мы минимизируем количество полученных травм.
Все должны находиться в равных условиях. Всегда желаем хоккеистам только здоровья, они делают свою работу», – сказал Назаров.
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