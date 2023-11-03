«Локомотив» переподписал контракт с Лихачевым на два года. Форвард набрал 16 очков в 24 матчах сезона КХЛ

Теги Локомотив КХЛ Ярослав Лихачев Хоккей

«Локомотив» продлил контракт с Ярославом Лихачевым.

КХЛ сообщила, что клуб расторг действующее соглашение с 22-летним хоккеистом и подписал новое до 30 апреля 2026 года.

Прошлый сезон Ярослав Лихачев провел в аренде в «Амуре», после чего вернулся в «Локомотив».

В нынешнем сезоне нападающий набрал 16 (8+8) очков при полезности «плюс 8» в 24 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 13:14.

4 комментария

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Огюст
Разумно !
+7
0
+7
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Empress
Ура!!! Ярослав очень раскрылся! Так держать
+3
0
+3
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Ми Ша
А как же мечта об НХЛ ?
0
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Shaiba Bash
Интересно, как выросла ЗП?
0
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