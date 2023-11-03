«Локомотив» переподписал контракт с Лихачевым на два года. Форвард набрал 16 очков в 24 матчах сезона КХЛ

«Локомотив» продлил контракт с Ярославом Лихачевым.

КХЛ сообщила, что клуб расторг действующее соглашение с 22-летним хоккеистом и подписал новое до 30 апреля 2026 года.

Прошлый сезон провел в аренде в «Амуре», после чего вернулся в « ».

В нынешнем сезоне нападающий набрал 16 (8+8) очков при полезности «плюс 8» в 24 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 13:14.