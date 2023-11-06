Кэррик о серии камбэков «Анахайма»: «Это говорит о том, что у нас есть характер. Мы никогда не сдаемся и просто верим друг в друга»
Форвард «Анахайма» Сэм Кэррик высказался о победе над «Вегасом» (4:2).
«Дакс» одержали победу над «Голден Найтс», забив 4 безответных гола в третьем периоде.
Калифорнийцы уже в 5-й раз в сезоне одержали победу, отыграв отставание в третьей 20-минутке.
«Это говорит о том, что у нас есть характер. Мы никогда не отступаем, не сдаемся и просто верим друг в друга.
Неважно, есть у соперника преимущество в один гол, два или три, у нас есть шанс вернуться в игру», – сказал Кэррик, сделавший в матче дубль.
В 11 матчах на его счету 3 шайбы – столько же, сколько в 52 играх в прошлом сезоне.
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