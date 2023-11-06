Хайруллин о том, что перестал быть капитаном СКА: «Мы обсудили это с Ротенбергом. Я сказал, что никаких обид. Все нормально»

Теги СКА КХЛ Александр Кадейкин Роман Ротенберг Марат Хайруллин Хоккей

Марат Хайруллин сказал, что у него нет обид из-за лишения статуса капитана СКА.

– Вы начинали этот сезон капитаном СКА, но потом эта нашивка перешла к Александру Кадейкину. На вас как-то сказалась эта история?

– Никак не сказалась. Все нормально. Мы обсудили это с главным тренером. Я сказал, что никаких обид. Говорил ранее, что у нас каждый игрок может быть капитаном.

– На результаты СКА как-то влияет значительное обновление состава в межсезонье и ротация звеньев по ходу регулярного чемпионата?

– Я был на травме, месяц не играл. Только вышел и набираю форму, поэтому ничего сказать не могу об этом.

А со стороны не сказал бы, что была прям какая-то широкая ротация. Плюс-минус играл один и тот же состав – больших изменений не было, – сказал форвард клуба из Петербурга. 

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