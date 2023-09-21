Ротенберг о Кадейкине: «Это непростой груз – быть капитаном СКА. Приняли решение с учетом победного опыта Саши»

Теги СКА КХЛ Александр Кадейкин Роман Ротенберг Марат Хайруллин Хоккей

Роман Ротенберг высказался о назначении Александра Кадейкина капитаном СКА.

– Вы объявили, что новым капитаном СКА стал Александр Кадейкин. С чем связано это решение?

– Мы давно хотели, чтобы Саша перешел к нам. В свое время мы с ним выиграли Кубок Гагарина. Не собирались обменивать Кадейкина, но сложилась такая ситуация, что мы уже обо всем договорились с «Локомотивом», но на финишной прямой ярославцы потребовали обмена Саши Кадейкина. Мы не хотели его отдавать, но тогда не я принимал решение.

Всегда хотел вернуть его в СКА. Он вернулся, и я изначально рассчитывал на него как на капитана. Однако он был травмирован, перенес операцию.

Мы на сто процентов доверились Марату Хайруллину как капитану, но жизнь диктует свои условия. Собрались с командой, я поговорил с Маратом, мы все обсудили. Это непростой груз – быть капитаном СКА.

Приняли решение с учетом победного опыта Саши Кадейкина, того, что он командный игрок, который сможет объединить коллектив. Он выполнил эту роль на сто процентов.

Все молодцы. В нашей команде каждый может повести ребят за собой. Мы увидели, что наш коллектив – единое целое. Меньше слов – больше дела. Работаем дальше, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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7 комментариев

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Radik_2.0
победный опыт Кадейкина? о чем речь?)
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Ебздрогыч
Меньше слов – больше дела, сказал Ротенберг в конце 25-го интервью за сутки
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Oleg Olegov
"Меньше слов – больше дела, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг"

Лол))))
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kvint(ksk)
Спортс. А про интервью Задорова Дудю новости будут?) Или только через пару дней в воплях терешковых и Кожевниковых ?))
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Klinsmann32
Ответ Radik_2.0
победный опыт Кадейкина? о чем речь?)
в том сезоне в СЮ провалился в роли лидера в по просто
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