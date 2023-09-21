Кожевников о смене капитана в СКА: «Ротенберг же знает, что творится внутри команды. Когда-то такие перестановки влияют на исход игры»

Александр Кожевников поделился мыслями о ситуации в СКА.

Клуб прервал серию из 5 поражений, обыграв «Северсталь» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Не хватало реализации. Играли они хорошо, некоторые матчи потрясающие, но шайба не шла в ворота и все, бывает такое. Все нормально идет.

поменял капитана, ну он же знает, что творится внутри команды, разговоры же ведутся. Когда-то такие перестановки влияют на исход конкретной игры, но чтобы знать точно – нужно находиться внутри коллектива.

Команда собрана же хорошая – одни таланты. Нужно время и терпение, когда-то такие перестановки», – сказал двукратный олимпийский чемпион .