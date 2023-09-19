Роман Ротенберг: «Кадейкин выйдет с нашивкой капитана СКА на следующий матч. В трудный момент нам очень пригодится опыт и уверенность Саши»
Александр Кадейкин будет капитаном СКА в игре с «Северсталью».
Об этом сообщил Роман Ротенберг.
«На следующий матч с нашивкой капитана команды выйдет Александр Кадейкин.
В трудный для команды момент нам очень пригодится опыт и уверенность Саши. Он был с нами в победный сезон-2014/2015, когда команда одержала победу над ЦСКА в финале конференции, отыгравшись с 0-3 в серии, был капитаном сборной на Кубке Первого канала.
Кадейкин сможет передать молодым игрокам и новичкам команды необходимую сейчас уверенность, задать правильный тон, обладает необходимым опытом и пониманием.
Марат Хайруллин остается лидером команды в раздевалке и за ее пределами, и будет выполнять роль ассистента капитана. Также ассистентом будет назначен Артем Сергеев.
Огромная благодарность болельщикам за полные трибуны на каждом матче. Вся команда чувствует вашу поддержку. Увидимся в среду на игре. Вместе будем идти вперед!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Напомним, 2 сентября СКА объявил о назначении Хайруллина капитаном клуба. Ассистентами были назначены защитники Артем Сергеев, Александр Никишин и Андрей Педан, форварды Александр Кадейкин, Сергей Толчинский и Захар Бардаков.
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Ротенберг: "На следующий матч с нашивкой капитана команды выйдет главный судья. В трудный для команды момент нам очень пригодится его опыт и уверенность."
Кстати по многочисленным просьбам:
В сетях клуба болельщики начали высказывать все недовольство в адрес Романа Ротенберга, призывая руководство прибегнуть к отставке главного тренера.
Александр: Когда будет отставка? Сколько терпеть можно?
Максим: Лед в самолете плохой был, судьи испортили.
Сергей: Тренера увольте.
Артем: Требую отставку Ротенберга.
A_Sh: Ротенберг, вон из клуба.
Dominik: Может, пора уже настоящего тренера найти?
Илья: Ротенберга в отставку.
RedLine: Когда вообще последний раз такое было, что СКА проигрывает 5 подряд матчей в основное время? Кошмар какой-то!
Кирилл: Так, осталось слить две подряд еще и будет антирекорд! Роман Борисович, браво!
Галина: Слов нет, сколько можно? Одно позорище. Когда такое было? Роме большое спасибо за всё, команду развалил окончательно. Чего хотели, то и получили...
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