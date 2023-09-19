Роман Ротенберг: «Кадейкин выйдет с нашивкой капитана СКА на следующий матч. В трудный момент нам очень пригодится опыт и уверенность Саши»

Теги СКА КХЛ Артем Сергеев Александр Кадейкин Роман Ротенберг Марат Хайруллин Хоккей

Александр Кадейкин будет капитаном СКА в игре с «Северсталью».

Об этом сообщил Роман Ротенберг.

«На следующий матч с нашивкой капитана команды выйдет Александр Кадейкин.

В трудный для команды момент нам очень пригодится опыт и уверенность Саши. Он был с нами в победный сезон-2014/2015, когда команда одержала победу над ЦСКА в финале конференции, отыгравшись с 0-3 в серии, был капитаном сборной на Кубке Первого канала.

Кадейкин сможет передать молодым игрокам и новичкам команды необходимую сейчас уверенность, задать правильный тон, обладает необходимым опытом и пониманием.

Марат Хайруллин остается лидером команды в раздевалке и за ее пределами, и будет выполнять роль ассистента капитана. Также ассистентом будет назначен Артем Сергеев.

Огромная благодарность болельщикам за полные трибуны на каждом матче. Вся команда чувствует вашу поддержку. Увидимся в среду на игре. Вместе будем идти вперед!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Напомним, 2 сентября СКА объявил о назначении Хайруллина капитаном клуба. Ассистентами были назначены защитники Артем Сергеев, Александр Никишин и Андрей Педан, форварды Александр Кадейкин, Сергей Толчинский и Захар Бардаков.

СКА предпоследний на Западе – после пяти поражений подряд. У Ротенберга новые оправдания

У СКА катастрофа с голами. Забивает в два раза меньше, чем в прошлом году, хотя бросает даже больше

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Северсталь, не подведи, дорогая!
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Shumov
Гениальный тренерский ход! Скотти Боумэн отдыхает. Помимо тасовки состава, теперь пойдет еще и тасовка нашивок! Победы теперь просто польются рекой!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lari
Прошлую игру проиграли из-за Кадейкина и вот ему подарок, капитанство 😅😅😅, эх рома рома роман.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mikl_5555
Из за того, что нашивка не у того была 5 игр проиграли..
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rusty Nail In Your Ass
Может лучше сразу так? :

Ротенберг: "На следующий матч с нашивкой капитана команды выйдет главный судья. В трудный для команды момент нам очень пригодится его опыт и уверенность."
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lari
Так себе капитан, это чтоб была привилегия стучать клюшкой по голове своих игроков.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Ш
Ну согласитесь, без Ромы и его гениальных систем здесь будет скучно)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
М-даааа.

Кстати по многочисленным просьбам:

В сетях клуба болельщики начали высказывать все недовольство в адрес Романа Ротенберга, призывая руководство прибегнуть к отставке главного тренера.

Александр: Когда будет отставка? Сколько терпеть можно?

Максим: Лед в самолете плохой был, судьи испортили.

Сергей: Тренера увольте.

Артем: Требую отставку Ротенберга.

A_Sh: Ротенберг, вон из клуба.

Dominik: Может, пора уже настоящего тренера найти?

Илья: Ротенберга в отставку.

RedLine: Когда вообще последний раз такое было, что СКА проигрывает 5 подряд матчей в основное время? Кошмар какой-то!

Кирилл: Так, осталось слить две подряд еще и будет антирекорд! Роман Борисович, браво!

Галина: Слов нет, сколько можно? Одно позорище. Когда такое было? Роме большое спасибо за всё, команду развалил окончательно. Чего хотели, то и получили...

...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Костя Кот
ромка просто вообще не знает, что делать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dalmolchun
Ротенбергу пора в футбол. а то Зенит слишком часто выигрывает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рубикон
Не уволится Ромыч! Не надейтесь!Надо просто верить!А вдруг!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sancho81
Когда уже врот сам себя заявит и с нашивкой выйдет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
йозе марино
жалко он только болельщиков благодарит за полные трибуны, а нас за полные и разнообразо-смешные комментарии поблагодарить забыл))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий