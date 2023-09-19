Роман Ротенберг: «Кадейкин выйдет с нашивкой капитана СКА на следующий матч. В трудный момент нам очень пригодится опыт и уверенность Саши»

Александр Кадейкин будет капитаном СКА в игре с «Северсталью».

Об этом сообщил Роман Ротенберг.

«На следующий матч с нашивкой капитана команды выйдет .

В трудный для команды момент нам очень пригодится опыт и уверенность Саши. Он был с нами в победный сезон-2014/2015, когда команда одержала победу над ЦСКА в финале конференции, отыгравшись с 0-3 в серии, был капитаном сборной на Кубке Первого канала.

Кадейкин сможет передать молодым игрокам и новичкам команды необходимую сейчас уверенность, задать правильный тон, обладает необходимым опытом и пониманием.

остается лидером команды в раздевалке и за ее пределами, и будет выполнять роль ассистента капитана. Также ассистентом будет назначен .

Огромная благодарность болельщикам за полные трибуны на каждом матче. Вся команда чувствует вашу поддержку. Увидимся в среду на игре. Вместе будем идти вперед!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Напомним, 2 сентября СКА объявил о назначении Хайруллина капитаном клуба. Ассистентами были назначены защитники Артем Сергеев, Александр Никишин и Андрей Педан, форварды Александр Кадейкин, Сергей Толчинский и Захар Бардаков.

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