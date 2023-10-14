Климович из «Сибири» про омоложение в КХЛ: «В «Торпедо» и «Северстали» больше всего молодых, но они не уступают кому-то по игре. Сейчас меньше прямолинейного бей-беги»

Теги Сибирь Северсталь Торпедо Дэвид Немировски КХЛ Иван Климович Хоккей

Иван Климович заявил, что больше команд в КХЛ играют креативно.

– Философия Немировски отличается от того, что было раньше, большим доверием к молодежи?

– Возможно, потому что философия Дэвида Немировски подразумевает быстрый хоккей.

Всегда идет форчек и давление, игра в короткий пас, нет частых подкатов.

Для этого требуется высокая скорость и постоянная энергия. В связи с этим к молодым в команде больше доверия: я, Егор Климович, Артем Жуков, который провел хороший сезон-2022/23 в МХЛ.

У него не было шанса в первой команде, а сейчас он стабильно играет во второй паре «Сибири».

– Нет опасности, что при таком доверии молодым уровень игры в КХЛ может снизиться в связи с недостатком опыта? Омоложение лиги – это плюс?

– Безусловно. Взять тех же «Торпедо» и «Северсталь», где играет больше всего молодых ребят.

Не сказать, что эти команды как-то проседают на общем фоне и кому-то уступают по уровню игры.

Такими темпами хоккей становится более интересным для зрителей.

Сейчас в КХЛ меньше прямолинейного бей-беги и больше креатива, – сказал нападающий «Сибири» Иван Климович.

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