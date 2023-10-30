Сыновья спортдиректора «Сибири» подписали новые контракты с клубом. Они заработают 40 млн рублей за два года

Форварды «Сибири» Иван и Егор Климовичи подписали новые контракты с клубом.

Соглашения рассчитаны до конца сезона-2024/25.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата 20-летнего Ивана Климовича в этом сезоне составит 10 млн рублей в год, в следующем – 15. 18-летний Егор Климович в нынешнем сезоне заработает 5 млн рублей в год, в следующем – 10.

Иван и Егор — сыновья спортивного директора «Сибири» Сергея Климовича.

В сезоне-2023/24 Иван Климович забросил 4 шайбы в 22 матчах за «Сибирь» в Фонбет Чемпионате КХЛ КХЛ, у Егора Климовича 3 (1+2) очка в 16 играх.