Сыновья спортдиректора «Сибири» подписали новые контракты с клубом. Они заработают 40 млн рублей за два года

Теги Сибирь Сергей Климович КХЛ Спорт-Экспресс деньги Иван Климович Егор Климович Хоккей

Форварды «Сибири» Иван и Егор Климовичи подписали новые контракты с клубом.

Соглашения рассчитаны до конца сезона-2024/25.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата 20-летнего Ивана Климовича в этом сезоне составит 10 млн рублей в год, в следующем – 15. 18-летний Егор Климович в нынешнем сезоне заработает 5 млн рублей в год, в следующем – 10.

Иван и Егор — сыновья спортивного директора «Сибири» Сергея Климовича.

В сезоне-2023/24 Иван Климович забросил 4 шайбы в 22 матчах за «Сибирь» в Фонбет Чемпионате КХЛ КХЛ, у Егора Климовича 3 (1+2) очка в 16 играх.

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15 комментариев

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Fanático
Дешёвый наброс. Парни действительно перспективные. Сыновей бывших игроков полно в любой стране. В этом ничего удивительного нет.
+34
-9
+25
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wolkov
Ответ Огюст
Не плохие" бабки "для начала у детей папки - Спортдиректора Сибири !
ну они так то во 2 звене играют и в принципе лидеры команды уже. так что заголовок для кликбейта скорее
+22
-7
+15
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TR1
Ответ wolkov
ну они так то во 2 звене играют и в принципе лидеры команды уже. так что заголовок для кликбейта скорее
Лидеры с семью очками на двоих
+13
-4
+9
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wolkov
Ответ TR1
Лидеры с семью очками на двоих
ну так в сибири это лидеры🤷‍♂️
+11
-2
+9
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amurseff03
Вроде неплохие ребята
+11
-4
+7
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Огюст
Не плохие" бабки "для начала у детей папки - Спортдиректора Сибири !
+10
-4
+6
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Stillinger
Ответ Fanático
Дешёвый наброс. Парни действительно перспективные. Сыновей бывших игроков полно в любой стране. В этом ничего удивительного нет.
Понятно что перспективные. Но почему-то все играют в командах своих родителей. Кто Квартальновы, что Ларионовы, что эти.
+8
-2
+6
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Jeff Lebowski
Тёщу ещё подпишите и двоюродного дядю и Подмышкинска.
+3
-2
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Венер Кучербаев
Ответ Stillinger
Понятно что перспективные. Но почему-то все играют в командах своих родителей. Кто Квартальновы, что Ларионовы, что эти.
только Ларионов первый контракт подписал на минималку 3 млн в год. вначале всё доказал и только на второй сезон подписал увеличенный контракт.
у меня по этому поводу нет вопросов к руководству Торпедо. а по отношению к Климовичам всё-таки есть ощущение, что переплатили. и не "чуть-чуть", на перспективу, а существенно так, в пару раз как минимум.
+4
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Денис Зыков
Иван реально очнеь даже не плох, может стать реально добротным хоккеистом, что касается младшего - то этот так скажем идёт в довесок.
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pavelrytov@icloud.com
Ответ wolkov
ну они так то во 2 звене играют и в принципе лидеры команды уже. так что заголовок для кликбейта скорее
Вообще время покажет, играя в звене с Беком статистика само собой будет хорошая, он большой мастер. Поставь Бутузова другое кино будет
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Фёдор Кузнецов
Ответ Stillinger
Понятно что перспективные. Но почему-то все играют в командах своих родителей. Кто Квартальновы, что Ларионовы, что эти.
Логично что молодые игроки 18 и 20 лет играют там где живут, а живут они там где отец работает
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