Сыновья спортдиректора «Сибири» подписали новые контракты с клубом. Они заработают 40 млн рублей за два года
Форварды «Сибири» Иван и Егор Климовичи подписали новые контракты с клубом.
Соглашения рассчитаны до конца сезона-2024/25.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата 20-летнего Ивана Климовича в этом сезоне составит 10 млн рублей в год, в следующем – 15. 18-летний Егор Климович в нынешнем сезоне заработает 5 млн рублей в год, в следующем – 10.
Иван и Егор — сыновья спортивного директора «Сибири» Сергея Климовича.
В сезоне-2023/24 Иван Климович забросил 4 шайбы в 22 матчах за «Сибирь» в Фонбет Чемпионате КХЛ КХЛ, у Егора Климовича 3 (1+2) очка в 16 играх.
у меня по этому поводу нет вопросов к руководству Торпедо. а по отношению к Климовичам всё-таки есть ощущение, что переплатили. и не "чуть-чуть", на перспективу, а существенно так, в пару раз как минимум.