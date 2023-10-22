Иван Климович забил с паса брата Егора – победный гол «Сибири» в игре с «Автомобилистом». Это дети директора клуба

Теги Сибирь Автомобилист Сергей Климович видео КХЛ Иван Климович Егор Климович Хоккей

Иван Климович забил гол с передачи брата Егора в матче с «Автомобилистом».

«Сибирь» победила «Автомобилист» (3:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Во втором периоде шайбу забросил 20-летний нападающий «Сибири» Иван Климович с передачи своего брата, 18-летнего Егора Климовича. Также в голевой атаке принял участие форвард Тэйлор Бек.

Этот гол записан в протоколе игры как победный для «Сибири».

Иван и Егор – сыновья спортивного директора «Сибири» Сергея Климовича.

Иван набрал 4 (4+0) очка в 20 матчах текущего сезона КХЛ. Егор записал на свой счет 3 (1+2) балла в 14 играх.

2 комментария

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Дмитрий Макаров
шикарный гол!!!
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heivani
С такой-то за плечами з/платной ведомостью,вам уже дети забивают,а,шофера?- Не стыдно?
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