Иван Климович забил с паса брата Егора – победный гол «Сибири» в игре с «Автомобилистом». Это дети директора клуба
Иван Климович забил гол с передачи брата Егора в матче с «Автомобилистом».
«Сибирь» победила «Автомобилист» (3:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Во втором периоде шайбу забросил 20-летний нападающий «Сибири» Иван Климович с передачи своего брата, 18-летнего Егора Климовича. Также в голевой атаке принял участие форвард Тэйлор Бек.
Этот гол записан в протоколе игры как победный для «Сибири».
Иван и Егор – сыновья спортивного директора «Сибири» Сергея Климовича.
Иван набрал 4 (4+0) очка в 20 матчах текущего сезона КХЛ. Егор записал на свой счет 3 (1+2) балла в 14 играх.
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