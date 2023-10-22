Иван Климович забил с паса брата Егора – победный гол «Сибири» в игре с «Автомобилистом». Это дети директора клуба

Иван Климович забил гол с передачи брата Егора в матче с «Автомобилистом».

« » победила « » (3:1) в игре Фонбет чемпионата .

Во втором периоде шайбу забросил 20-летний нападающий «Сибири» Иван Климович с передачи своего брата, 18-летнего Егора Климовича. Также в голевой атаке принял участие форвард Тэйлор Бек.

Этот гол записан в протоколе игры как победный для «Сибири».

Иван и Егор – сыновья спортивного директора «Сибири» Сергея Климовича.

Иван набрал 4 (4+0) очка в 20 матчах текущего сезона КХЛ. Егор записал на свой счет 3 (1+2) балла в 14 играх.