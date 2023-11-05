Фридман о травме Джека Хьюза: «Он пропустит какое-то время. Но наихудшего сценария, похоже, удалось избежать»

Теги травмы Нью-Джерси НХЛ Эллиотт Фридман Джек Хьюз Хоккей

Эллиотт Фридман высказался о травме форварда Джека Хьюза.

Нападающий «Нью-Джерси» получил повреждение верхней части тела в матче с «Сент-Луисом». В первом периоде он врезался в борт после прохода к воротам.

«На данный момент нет официальной информации. Но новости действительно кажутся позитивными в том смысле, что Хьюз, «Девилс», НХЛ и болельщики избежали худшего сценария.

Он пропустит какое-то время, я думаю, все это понимают. Но опять же, похоже, что наихудшего сценария удалось избежать», – сказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Джек Хьюз набрал 20 (5+15) очков в 10 играх сезона. Он делит первое место в гонке бомбардиров НХЛ с Элиасом Петтерссоном.

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1 комментарий

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Сергей Косомов
Это было бы хорошо. Интересно сколько бы он смог набрать очков в этом сезоне.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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