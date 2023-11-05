Фридман о травме Джека Хьюза: «Он пропустит какое-то время. Но наихудшего сценария, похоже, удалось избежать»

Эллиотт Фридман высказался о травме форварда Джека Хьюза.

Нападающий « » получил повреждение верхней части тела в матче с «Сент-Луисом». В первом периоде он врезался в борт после прохода к воротам.

«На данный момент нет официальной информации. Но новости действительно кажутся позитивными в том смысле, что Хьюз, «Девилс», и болельщики избежали худшего сценария.

Он пропустит какое-то время, я думаю, все это понимают. Но опять же, похоже, что наихудшего сценария удалось избежать», – сказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

набрал 20 (5+15) очков в 10 играх сезона. Он делит первое место в гонке бомбардиров НХЛ с Элиасом Петтерссоном.