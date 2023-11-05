Петтерссон 2-м в сезоне НХЛ набрал 20 очков и догнал Хьюза в гонке бомбардиров. Панарин делит 3-е место, канадцев по-прежнему нет в топ-10

Теги рейтинги Нью-Джерси Рейнджерс Детройт Ванкувер НХЛ Артемий Панарин Дилан Ларкин Элиас Петтерссон Йеспер Братт Джек Хьюз Хоккей

Форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон 2-м в сезоне НХЛ набрал 20 очков.

24-летний шведский нападающий забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (2:0). 

На его счету стало 20 (6+14) очков в 11 играх. Он догнал форварда «Нью-Джерси» Джека Хьюза (20 очков в 10 играх, 5+15) и делит с ним лидерство в гонке бомбардиров

3-4 места делят Йеспер БраттНью-Джерси», 18 очков в 10 играх, 7+11) и Артемий Панарин («Рейнджерс», 18 очков в 11 играх, 6+12). 

Замыкает топ-5 Дилан Ларкин («Детройт», 17 очков в 12 играх, 5+12). 

Отметим, что в топ-10 по-прежнему нет ни одного игрока из Канады. 

4 комментария

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gukmamop
ну как же, половина канадца в виде Нюландера делит 10 место
+6
0
+6
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2hsjck49rf
Что Третьяк творит…
0
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Дмитрий Кутузов
Весной Макдэвид заберёт очередной Арт Росс...
0
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Александр Балабанов
Ответ gukmamop
ну как же, половина канадца в виде Нюландера делит 10 место
Полтора землекопа отдыхают
0
0
0
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