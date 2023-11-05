Петтерссон 2-м в сезоне НХЛ набрал 20 очков и догнал Хьюза в гонке бомбардиров. Панарин делит 3-е место, канадцев по-прежнему нет в топ-10
Форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон 2-м в сезоне НХЛ набрал 20 очков.
24-летний шведский нападающий забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (2:0).
На его счету стало 20 (6+14) очков в 11 играх. Он догнал форварда «Нью-Джерси» Джека Хьюза (20 очков в 10 играх, 5+15) и делит с ним лидерство в гонке бомбардиров.
3-4 места делят Йеспер Братт («Нью-Джерси», 18 очков в 10 играх, 7+11) и Артемий Панарин («Рейнджерс», 18 очков в 11 играх, 6+12).
Замыкает топ-5 Дилан Ларкин («Детройт», 17 очков в 12 играх, 5+12).
Отметим, что в топ-10 по-прежнему нет ни одного игрока из Канады.
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