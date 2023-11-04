Джек Хьюз получил травму в матче с «Сент-Луисом». Лидер гонки бомбардиров НХЛ врезался в борт после прохода к воротам

Теги травмы Нью-Джерси Сент-Луис НХЛ Джек Хьюз Хоккей

Джек Хьюз получил травму верхней части тела в матче с «Сент-Луисом».

В первом периоде форвард «Нью-Джерси» врезался в борт после прохода к воротам Джордана Биннингтона. 

Хоккеист сам поднялся и докатился до скамейки команды. Затем он еще раз вышел на розыгрыш большинства, но вскоре покинул лед и больше не вернулся. 

22-летний американец возглавляет гонку бомбардиров НХЛ с 20 (5+15) очками в 10 играх. 

Победа в сегодняшнем матче осталась за «блюзменами» – 4:1. 

4 комментария

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garazhkucherova
В десятке лучших бомбардиров ни одного канадца, если двойное гражданство Нюландера не считать. Не думал, что такое увижу
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Авл Агерий
В прошлом году у него уже была травма в верхней части тела, из-за которой он пропустил много матчей. Будем надеяться, что он ее не усугубил.
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Илья Цветков
Куда так спешил
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