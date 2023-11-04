Джек Хьюз получил травму в матче с «Сент-Луисом». Лидер гонки бомбардиров НХЛ врезался в борт после прохода к воротам
Джек Хьюз получил травму верхней части тела в матче с «Сент-Луисом».
В первом периоде форвард «Нью-Джерси» врезался в борт после прохода к воротам Джордана Биннингтона.
Хоккеист сам поднялся и докатился до скамейки команды. Затем он еще раз вышел на розыгрыш большинства, но вскоре покинул лед и больше не вернулся.
22-летний американец возглавляет гонку бомбардиров НХЛ с 20 (5+15) очками в 10 играх.
Победа в сегодняшнем матче осталась за «блюзменами» – 4:1.
4 комментария