Джек Хьюз – 3-й игрок в XXI веке, набравший 20 очков в сезоне НХЛ за 9 матчей. Другие двое – Лемье и Драйзайтль

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Джек Хьюз – 3-й игрок в XXI веке, набравший 20 очков в сезоне НХЛ за 9 матчей.

Сегодня форвард «Нью-Джерси» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (5:3). 

В активе нападающего стало 20 (5+15) очков в 9 играх. Он лидирует в гонке бомбардиров. 

Ранее в XXI веке только 2 игрокам НХЛ удалось набрать 20 очков до 10-й игры в сезоне.

Это были Марио Лемье (2002/03, «Питтсбург», 20 очков в 9 играх, 5+15) и Леон Драйзайтль (2021/22, «Эдмонтон», 20 очков в 9 играх, 9+11). При этом оба игрока в итоге не стали обладателями «Арт Росс Трофи».

5 комментариев

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Андрей Габдрахманов
Ответ Maxim Shumov
Теперь его 8 на 8 выглядят просто ограблением, наверное, лучший контракт на ближайшие годы Так же можно отметить еще Малкина, которые за 6 млн второй год играет на больше очка за матч
8 на 8?) Ну это прямо удача для Джерси .. играет на 14
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Михаил Черный
До 120 очков (если без травм) осталось набрать 100 очков в 73 матчах, это 1,36 очков за игру.

Вполне возможно, учитывая что это не разовая вспышка, а логичное продолжение статуса супер таланта и 99 в 78 прошлого сезона.
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Владислав Никонов
Ответ Maxim Shumov
Теперь его 8 на 8 выглядят просто ограблением, наверное, лучший контракт на ближайшие годы Так же можно отметить еще Малкина, которые за 6 млн второй год играет на больше очка за матч
Малкина можно отметить, но он старый.
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Maxim Shumov
Ответ Владислав Никонов
Малкина можно отметить, но он старый.
По игре вообще не скажешь, что ему 35+)
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