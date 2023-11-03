Джек Хьюз – 3-й игрок в XXI веке, набравший 20 очков в сезоне НХЛ за 9 матчей. Другие двое – Лемье и Драйзайтль

Джек Хьюз – 3-й игрок в XXI веке, набравший 20 очков в сезоне НХЛ за 9 матчей.

Сегодня форвард « » сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (5:3).

В активе нападающего стало 20 (5+15) очков в 9 играх. Он лидирует в гонке бомбардиров.

Ранее в XXI веке только 2 игрокам НХЛ удалось набрать 20 очков до 10-й игры в сезоне.

Это были (2002/03, «Питтсбург», 20 очков в 9 играх, 5+15) и (2021/22, «Эдмонтон», 20 очков в 9 играх, 9+11). При этом оба игрока в итоге не стали обладателями «Арт Росс Трофи».