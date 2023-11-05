Ротенберг о 50-летии Яшина: «Поздравляю легендарного Капитана Россия! Он играет особую роль в истории СКА. В первые годы КХЛ пришел на подмогу, стал вожаком армейцев»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Алексей Яшин КХЛ ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поздравил Алексея Яшина с днем рождения.

Сегодня, 5 ноября, чемпиону мира исполнилось 50 лет.

«Сегодня 50-летний юбилей празднует Алексей Яшин. От всей души поздравляю легендарного Капитана Россия!

В самые сложные для нашей сборной времена он, одна из самых ярких звезд мирового хоккея, всегда с готовностью отзывался на вызовы из национальной команды, был ее лидером на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Особую роль Алексей играет и в истории СКА. В первые годы КХЛ, когда мы только начинали строить мощную команду в Петербурге, он пришел на подмогу, стал вожаком армейцев – с ним СКА сделал первые шаги к вершине.

И сегодня Алексей Яшин остается одним из самых верных друзей нашего клуба. Казалось, еще недавно мы в Петербурге устраивали Алексею прощальный матч, а сегодня этому замечательному игроку уже 50.

От всей души желаю Алексею всегда оставаться таким же молодым душой, активным и ярким! Пусть каждый новый день приносит только положительные эмоции, а успех сопутствует во всех начинаниях», – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

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15 комментариев

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Волька-ибн-Алёша
Срезают лазером сосули,
В лицо впиваются снежины.
До остановы добегу ли,
В снегу не утопив ботины?
А дома ждет меня тарела,
Тарела гречи с белой булой,
В ногах резиновая грела
И тапы мягкие под стулом.
В железной бане - две селёды.
Торчат оттуда ложа с вилой.
Есть рюма и бутыла воды
Она обед мой завершила.
Я в кружу положу завары
Раскрою "Кобзаря" Шевчены-
Поэта уровня Петрары
И Валентины Матвиены."
+11
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Bobby Clarke
О количестве титулов в качестве капитана Йозе деликатно умолчал.
+5
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jqzn88xn6n
Когда же это закончится 🙏🏻
+4
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Антон Некрасов
других людей имеющих отношение к хоккею нельзя с поздравлениями публиковать ? по моему этот персонаж ни разу умом не блеснул,(скажу больше, не блестнет никогда , потому что его нету ) скорее наоборот , чтобы каждый пук и чих его печатать ?! достали правда . лучше бы каквказские тосты публиковали вместо него , и то интереснее было б
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Вадим flanec
Капитан Россия 🇷🇺 с юбилеем!
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Oleg Olegov
Эх, помню как Яшин и Ротенберг в 90-х вдвоем тащили наш хоккей к вершине, брали кубки, олимпиады, переписывали рекорды всяких пендосских Оттав.
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Melnikov1968
Этот человек умеет просто поздравлять, желать здоровья и успехов,без упоминания своего долбаного СКА??? Ну нельзя же постоянно париться на каждом поводе.
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oberkorn
Ему некогда тренировать, он другим занят, нхл смотрит, селебрити поздравляет регулярно.
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цэсемьэр
в первые годы КХЛ Яшин играл в Ярославле.
в СКА же он пришёл не на подмогу (т.к. ничем по факту и не помог), а тупо за деньгами💰
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Machine Head
Кого только не было в СКА . Но все шли за деньгами. А так вы Яшину сто лет не уперлись - клуб без трофеев и традиций . Лучшие года в России у Яшина прошли в Автомобилисте и Динамо .
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joe thornton 19
Ответ jqzn88xn6n
Когда же это закончится 🙏🏻
Когда истечет контракт Спортса на PR-сопровождение Тренера
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Ярославец75
Ответ Machine Head
Кого только не было в СКА . Но все шли за деньгами. А так вы Яшину сто лет не уперлись - клуб без трофеев и традиций . Лучшие года в России у Яшина прошли в Автомобилисте и Динамо .
Ну он многое дал и Локомотиву. Но в нужные моменты в двух финалах он слился.
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Machine Head
Ответ Ярославец75
Ну он многое дал и Локомотиву. Но в нужные моменты в двух финалах он слился.
Возможно , но это уже был не тот Яшин, который уезжал в Оттаву.
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