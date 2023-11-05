Ротенберг о 50-летии Яшина: «Поздравляю легендарного Капитана Россия! Он играет особую роль в истории СКА. В первые годы КХЛ пришел на подмогу, стал вожаком армейцев»

Роман Ротенберг поздравил Алексея Яшина с днем рождения.

Сегодня, 5 ноября, чемпиону мира исполнилось 50 лет.

«Сегодня 50-летний юбилей празднует Алексей Яшин. От всей души поздравляю легендарного Капитана Россия!

В самые сложные для нашей сборной времена он, одна из самых ярких звезд мирового хоккея, всегда с готовностью отзывался на вызовы из национальной команды, был ее лидером на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Особую роль Алексей играет и в истории СКА. В первые годы , когда мы только начинали строить мощную команду в Петербурге, он пришел на подмогу, стал вожаком армейцев – с ним СКА сделал первые шаги к вершине.

И сегодня остается одним из самых верных друзей нашего клуба. Казалось, еще недавно мы в Петербурге устраивали Алексею прощальный матч, а сегодня этому замечательному игроку уже 50.

От всей души желаю Алексею всегда оставаться таким же молодым душой, активным и ярким! Пусть каждый новый день приносит только положительные эмоции, а успех сопутствует во всех начинаниях», – написал главный тренер и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.