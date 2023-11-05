Плющев о СКА: «Команда новая почти на 90%, нужно время. Хорошо играть с листа могут только великие хоккеисты. В составе Ротенберга их нет»

Владимир Плющев высказался о ситуации в СКА.

– Что происходит с питерским СКА? У Романа Ротенберга каждый раз появляются новые причины, которые мешают выправить ситуацию.

– Это команда новая почти на 90%. К тому же составлена она из опытных игроков со своим видением игры. И чтобы люди нашли какое-то взаимодействие, нужно время.

Всегда нужно притереться – понять, кто будет играть первую скрипку, кто вторую, кто третью. А хорошо играть с листа могут только очень великие хоккеисты. Очень великих в составе Романа Борисовича нет.

– Как вы отнеслись к обмену Никиты Серебрякова на хоккеистов не основной обоймы СКА? Не хватит ли одной команде собирать всех подряд?

– Это вопрос к руководству СКА. Чем они руководствуются и какая у них политика в дальнейшем.

Регламент позволяет это делать, значит, ничего не нарушают. Но я бы не рискнул делать такое обновление, – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.