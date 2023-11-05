Плющев о СКА: «Команда новая почти на 90%, нужно время. Хорошо играть с листа могут только великие хоккеисты. В составе Ротенберга их нет»

Теги СКА Владимир Плющев КХЛ Роман Ротенберг Никита Серебряков Хоккей

Владимир Плющев высказался о ситуации в СКА.

– Что происходит с питерским СКА? У Романа Ротенберга каждый раз появляются новые причины, которые мешают выправить ситуацию.

– Это команда новая почти на 90%. К тому же составлена она из опытных игроков со своим видением игры. И чтобы люди нашли какое-то взаимодействие, нужно время.

Всегда нужно притереться – понять, кто будет играть первую скрипку, кто вторую, кто третью. А хорошо играть с листа могут только очень великие хоккеисты. Очень великих в составе Романа Борисовича нет. 

– Как вы отнеслись к обмену Никиты Серебрякова на хоккеистов не основной обоймы СКА? Не хватит ли одной команде собирать всех подряд?

– Это вопрос к руководству СКА. Чем они руководствуются и какая у них политика в дальнейшем.

Регламент позволяет это делать, значит, ничего не нарушают. Но я бы не рискнул делать такое обновление, – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.

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8 комментариев

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Роман Коваленко
"Хорошо играть с листа могут только очень великие хоккеисты. В составе Ротенберга их нет"

Видимо в Ладе собраны сплошь великие игроки. Просто тольяттинский дрим-тим.
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Ебздрогыч
Ска - это олицетворение, квинтэссенция происходящих в стране событий. Мажор, сын олигарха - друга сами знаете кого, захотел поиграть в игрушку и решил, что он тренер и менеджер. И вся лига прогнулась под его желания: потолок зарплат, обмены кого и когда захотят - пожалуйста. Очень хочется, чтобы эту команду и дальше так колбасило и все бы продолжали смеяться над потугами Йозе. Народ ведь все видит, народ не обманешь...
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Machine Head
Владимир Анатольевич , рубанул правду-матку. Нет там никаких великих , как они думают сами о себе. Я сегодня уже писал , что тройка Яшин , Светлов , Семенов , Жамнов , Ковалев, Семак, Немчинов, Пряхин, Федоров, Буре, Ларионов , Макаров, Крутов - там даже близко близко нет таких. Даже тот же Никишин не уровня тренера СКА Зубова . СКА - это один сплошной эксперимент одного не хоккейного человека. Удивительно, что Александр Иванович Медведев умнейший человек молча смотрит на это все. Хотя , я его понимаю. В лиге , на мой взгляд, полный бардак с регламентом, хотя там все хоккейные люди , легенды. А там где нет четких правил и порядка всегда можно «ловить рыбку в мутной воде».
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vdksjs
Как же много расплодилось лизоблюдства от «экспертиков». Если так случится, что к концу регулярки СКА будет балансировать между 8 и 9 строчками, что они все скажут? Что нужно еще время, а потом резко в по с 8 места стартанут из мест в карьер и будут всех разрывать?
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sd4fmwrvz8
Так зачем вообще набирать под 100игроков и потом не знать куда их девать, профессиональных тренеров и менеджмент это и отличает что есть почерк и костяк команды
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BVB Ultras
Ох уж эти позорные эксперты. Говорили бы они что-то подобное, если б на месте великого Ротенберга был бы условный Рябыкин?
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Melnikov1968
Зачем постоянно что-то об’яснять? Все что происходит в команде, сделано руками людей, которые руководят командой. Принимая то или иное решение, они должны отдавать отчёт, что последует за этим. К тому же большинство профи, в лице тренерского совета и подхалимов в лице Назарова, Кожевникова, Юдина и др. считают тренерский штаб и руководство СКА профессионалами высокого уровня. А почему никто не хочет сказать, что Ротенберг не соответствует уровню КХЛ, человек никогда не тренировал детские команды и команды среднего класса? Все решили, раз он менеджер, закончил ВШТ и живёт хоккеем, то должен добиться успеха на тренерском поприще. А получается, что нет, никто ему ковровую дорожку стелить не собирается.
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