Тренер СКА после 3:2 с «Витязем»: «Серия поражений давит на парней, особенно домашняя, но пессимизма в команде не было. К дисквалификации Ротенберга отнеслись спокойно»
Тренер СКА заявил, что в команду не тревожит дисквалификация Романа Ротенберга.
«Во втором периоде мы полностью перехватили инициативу, зажимали соперников, были шансы забить, но не сделали этого.
Конечно, серия поражений давит на парней, особенно домашняя, но все равно скажу, что негатива и пессимизма в команде не было, лавка была «живая». Чувствовалось, что ребята вот-вот забьют гол и будут забивать дальше.
К дисквалификации Романа Ротенберга в команде отнеслись спокойно», – заявил исполняющий обязанности главного тренера Константин Шафранов.
СКА прервал серию из 3 поражений, обыграв «Витязь» по буллитам. Команда Ротенберга отыгралась с 0:2 в 3-м периоде
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