Тренер СКА после 3:2 с «Витязем»: «Серия поражений давит на парней, особенно домашняя, но пессимизма в команде не было. К дисквалификации Ротенберга отнеслись спокойно»

Теги СКА Витязь КХЛ Константин Шафранов Роман Ротенберг Хоккей

Тренер СКА заявил, что в команду не тревожит дисквалификация Романа Ротенберга.

«Во втором периоде мы полностью перехватили инициативу, зажимали соперников, были шансы забить, но не сделали этого.

Конечно, серия поражений давит на парней, особенно домашняя, но все равно скажу, что негатива и пессимизма в команде не было, лавка была «живая». Чувствовалось, что ребята вот-вот забьют гол и будут забивать дальше.

К дисквалификации Романа Ротенберга в команде отнеслись спокойно», – заявил исполняющий обязанности главного тренера Константин Шафранов.

СКА прервал серию из 3 поражений, обыграв «Витязь» по буллитам. Команда Ротенберга отыгралась с 0:2 в 3-м периоде

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4 комментария

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Данил Подгорбунский
Я думаю ребята были только рады отсутствию крикуна на лавке)
+3
0
+3
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Огюст
Шафранов , что значит отнеслись спокойно к отстранению РР от сегодняшнего матча , а вам не удобно перед Главтренером команды ,что победили Витязь без его руководства и присутствия на тренерской лавке !?
+3
0
+3
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Анатолий Поторочин
Ответ Огюст
Шафранов , что значит отнеслись спокойно к отстранению РР от сегодняшнего матча , а вам не удобно перед Главтренером команды ,что победили Витязь без его руководства и присутствия на тренерской лавке !?
у
+1
0
+1
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Приорат70
Ответ Огюст
Шафранов , что значит отнеслись спокойно к отстранению РР от сегодняшнего матча , а вам не удобно перед Главтренером команды ,что победили Витязь без его руководства и присутствия на тренерской лавке !?
А тебе удобно писать всякую ерь?
0
0
0
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