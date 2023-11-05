Павел Буре: «Фазель – великий человек! Не просто так он получил гражданство России. Понимаю, сколько хорошего он сделал для мирового хоккея»

Теги ИИХФ Рене Фазель Павел Буре Политика Матч ТВ Люк Тардиф Хоккей

Павел Буре считает экс-главу ИИХФ Рене Фазеля великим человеком.

Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 года. Швейцарец покинул пост президента организации в 2021 году.

– Правда, что вас на совещания ИИХФ даже не пускают в зум?

– Как они говорят, возникает конфликт интересов. Я ведь не только член исполкома ИИХФ, но и русский человек. Мне сообщили: «Юридически такие правила, что мы должны от зума тебя отключить на тот момент, когда мы обсуждаем Россию».

Потом меня включают обратно и говорят: «Мы вынесли такое‑то решение». То есть ставят перед фактом.

– При прошлом руководителе ИИХФ такого не было…

– Ну еще бы! Я знаю Рене Фазеля с 1994 года. Скоро будет уже 30 лет. Великий человек! Я прекрасно понимаю, сколько хорошего он сделал для мирового хоккея и как он относился к нашей стране. Не просто так Фазель получил российское гражданство.

Я с ним давно общаюсь и дружу. Мы с ним пересекались в разных ситуациях – и в спорте, и на общественных мероприятиях.

Новый президент ИИХФ Люк Тардиф – я его не знал никогда. Мы не были знакомы. Только два года назад начали сотрудничать в Международной федерации. Мы, как коллеги по исполкому, встречаемся несколько раз в год, но личного общения у нас нет, – сказал член совета ИИХФ Павел Буре.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Togliattinec
У Павла, при всем уважении, язык бежит вперед мозгов.
Так в открытую признавать, что Фазель просто облизывал Россию за деньги - это надо быть хоккеистом бывшим.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий