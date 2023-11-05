Павел Буре: «Фазель – великий человек! Не просто так он получил гражданство России. Понимаю, сколько хорошего он сделал для мирового хоккея»

Павел Буре считает экс-главу ИИХФ Рене Фазеля великим человеком.

Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 года. Швейцарец покинул пост президента организации в 2021 году.

– Правда, что вас на совещания ИИХФ даже не пускают в зум?

– Как они говорят, возникает конфликт интересов. Я ведь не только член исполкома ИИХФ, но и русский человек. Мне сообщили: «Юридически такие правила, что мы должны от зума тебя отключить на тот момент, когда мы обсуждаем Россию».

Потом меня включают обратно и говорят: «Мы вынесли такое‑то решение». То есть ставят перед фактом.

– При прошлом руководителе ИИХФ такого не было…

– Ну еще бы! Я знаю с 1994 года. Скоро будет уже 30 лет. Великий человек! Я прекрасно понимаю, сколько хорошего он сделал для мирового хоккея и как он относился к нашей стране. Не просто так Фазель получил российское гражданство.

Я с ним давно общаюсь и дружу. Мы с ним пересекались в разных ситуациях – и в спорте, и на общественных мероприятиях.

Новый президент ИИХФ Люк Тардиф – я его не знал никогда. Мы не были знакомы. Только два года назад начали сотрудничать в Международной федерации. Мы, как коллеги по исполкому, встречаемся несколько раз в год, но личного общения у нас нет, – сказал член совета ИИХФ Павел Буре.