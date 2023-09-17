Карандин о Фазеле во главе судейского комитета КХЛ: «У швейцарца большой мировой опыт. Он авторитетная фигура, ему в России доверяют»

Теги ИИХФ судьи Рене Фазель КХЛ Юрий Карандин чемпионат СССР Хоккей

Юрий Карандин высказался о Рене Фазеле в судейском экспертном комитете КХЛ.

Экс-президент ИИХФ стал руководителем комитета.

«Отечественный хоккей всегда славился своим судейством, в годы СССР у нас были очень сильные позиции в арбитражном комитете ИИХФ.

Хоккей у нас – не футбол, где все руководство у иностранцев, поэтому я с долей скепсиса воспринял назначение главой комиссии по судейству Рене Фазеля.

Но в нынешней ситуации Фазель мог бы помочь и взять ситуацию с судейством в КХЛ под контроль. У швейцарца большой мировой опыт и, кстати, он формировался именно на российской школе судейства.

Фазель – авторитетная фигура, ему в России доверяют. Думаю, ему по силам исправить ситуацию», – сказал бывший советский арбитр Карандин.

Карандин о судьях КХЛ: «Столкновения с игроками – школьная ошибка! В СССР мы отрабатывали правильные движения, а сейчас со стороны арбитров идет фигурное катание»

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