Ватрано с хет-триком, О’Райлли с дублем в ворота «Торонто» и Варламов с шатаутом – звезды дня в НХЛ

Фрэнк Ватрано, Райан О’Райлли и Семен Варламов – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – вратарь « » с матчем на ноль против «Коламбуса» (2:0) при 34 сэйвах.

Вторая звезда – форвард « » с дублем в ворота «Торонто» (3:2 ОТ).

Первая звезда – форвард « » Фрэнк Ватрано со 2-м хет-триком в сезоне – в ворота «Филадельфии» (7:4).