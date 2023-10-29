Ватрано с хет-триком, О’Райлли с дублем в ворота «Торонто» и Варламов с шатаутом – звезды дня в НХЛ
Фрэнк Ватрано, Райан О’Райлли и Семен Варламов – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – вратарь «Айлендерс» Семен Варламов с матчем на ноль против «Коламбуса» (2:0) при 34 сэйвах.
Вторая звезда – форвард «Нэшвилла» Райан О’Райлли с дублем в ворота «Торонто» (3:2 ОТ).
Первая звезда – форвард «Анахайма» Фрэнк Ватрано со 2-м хет-триком в сезоне – в ворота «Филадельфии» (7:4).
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