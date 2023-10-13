Сарос сделал 21-й шатаут в НХЛ, отразив 23 броска «Сиэтла». Он делит с Вокоуном 2-е место в истории «Нэшвилла»

Теги рейтинги Нэшвилл Томаш Вокоун НХЛ Пекка Ринне Сиэтл Юусе Сарос Хоккей

Юусе Сарос сделал 21-й шатаут в НХЛ, отразив 23 броска «Сиэтла».

28-летний финн помог «Нэшвиллу» одержать победу над «Кракеном» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Игра на ноль стала для Сароса 21-й в лиге. Он делит 2-е место в истории «Предаторс» по их числу с Томашем Вокоуном

Рекорд клуба принадлежит Пекке Ринне (60). Это же лучший результат для финских вратарей в истории лиги.

2 комментария

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Hitgoe Himgob
Ничего себе, уже до Вокоуна добрался. Томаш лет 10 там играл
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Maasd4m
Пекка в космосе.
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