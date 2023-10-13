Сарос сделал 21-й шатаут в НХЛ, отразив 23 броска «Сиэтла». Он делит с Вокоуном 2-е место в истории «Нэшвилла»

Юусе Сарос сделал 21-й шатаут в НХЛ, отразив 23 броска «Сиэтла».

28-летний финн помог « » одержать победу над «Кракеном» (3:0) в матче регулярного чемпионата .

Игра на ноль стала для 21-й в лиге. Он делит 2-е место в истории «Предаторс» по их числу с .

Рекорд клуба принадлежит (60). Это же лучший результат для финских вратарей в истории лиги.