Голдобин установил личный рекорд, набрав 40 (20+20) очков за сезон – за 27 матчей в «Спартаке»

Теги Спартак Торпедо КХЛ Николай Голдобин Павел Порядин Хоккей

Николай Голдобин проводит самый результативный сезон в карьере.

Сегодня нападающий «Спартака» отметился результативной передачей в конце игры с «Торпедо». Гол Павла Порядина за 36 секунд до завершения матча принес москвичам победу со счетом 4:3.

Голдобин благодаря этому пасу установил личный рекорд по набранным за сезон очкам. У него 40 (20+20) результативных действий за 27 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Предыдущий рекорд, 39 (16+23) очков за 42 игры, был установлен в составе «Металлурга» в сезоне-2021/22.

Подробно со статистикой Голдобина можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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MachineGunKelly
Лучший!!!
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Сергей
Спартак с победой, Игра на нервах, когда счет был 3:3, П.Рыбарь спасал команду от неминуемого гола, Молодцы, так держать.
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Антон Хохряков
Ответ Sergey Davydenko
Спартак вперёд!!!
А круто было бы в финале КГ посмотреть на такое противостояние!! жаль, что маловероятно) Жамнову аплодисменты!!
+5
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Антон Хохряков
👏👏👏👏красавчик 👏👏👏👏
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pizzatcarizza
Красавцы из первого звена Спартака использовали свой шанс в самый важный момент. Что там по рекорду для одного звена? Сколько им осталось до звена Мозякина?
+3
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appache
кент в огне 🔥
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Алексей Иванов
Плюс уже две его шайбы отменили
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Sergey Davydenko
Ответ Антон Хохряков
👏👏👏👏красавчик 👏👏👏👏
Спартак вперёд!!!
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pizzatcarizza
Ответ Xell
Много еще. Вряд ли получится побить.
Сезон длинный, может и получится
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Booligan
Мне никогда Голди не нравился. Кэмпбелл или Олдрич круче играли. Но прогресс впечатляет
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