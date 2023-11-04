Голдобин установил личный рекорд, набрав 40 (20+20) очков за сезон – за 27 матчей в «Спартаке»

Николай Голдобин проводит самый результативный сезон в карьере.

Сегодня нападающий «Спартака» отметился результативной передачей в конце игры с «Торпедо». Гол Павла Порядина за 36 секунд до завершения матча принес москвичам победу со счетом 4:3.

Голдобин благодаря этому пасу установил личный рекорд по набранным за сезон очкам. У него 40 (20+20) результативных действий за 27 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Предыдущий рекорд, 39 (16+23) очков за 42 игры, был установлен в составе «Металлурга» в сезоне-2021/22.

Подробно со статистикой Голдобина можно ознакомиться здесь.

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