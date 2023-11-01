Долганов, Никишин и Голдобин – лучшие игроки октября в КХЛ

Теги Нефтехимик СКА Спартак рейтинги КХЛ Николай Голдобин Александр Никишин Филипп Долганов Хоккей

КХЛ определила лучших игроков октября.

Лучшим вратарем признан Филипп Долганов («Нефтехимик»), одержавший 7 побед в 13 матчах месяца в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он отразил 93,50% бросков при коэффициенте надежности 2,00. В 3 матчах Долганов сыграл на ноль. 

Лучшим защитником стал Александр Никишин (СКА), набравший 11 (3+8) очков в 12 матчах. Его среднее игровое время составило 23 минуты и 51 секунду, на его счету также 28 силовых приемов и 15 блокированных бросков. 

Лучшим нападающим признан Николай Голдобин («Спартак»). Он набрал 22 (11+11) очка в 12 матчах месяца. На счету Голдобина одна победная шайба, два дубля, один хет-трик, три силовых приема и три блокированных броска.

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8 комментариев

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Petr Denisov
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Порядок неправильный,🤦‍♂️ должно быть так:Голдобин, Никишин и Долганов (-3 от Голдобина).
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Caniball
Ответ Болельщик МГ
Ладно остальные, а Голдобин то чем отличился ?
Вы сейчас серьезно или троллите?! 11+11 в 12 играх и 10 побед в этих 12 играх.
Какой нападающий сыграл лучше?!
P.S. А этот Спартак еще за 3 периода продырявил 4 раза лучшего вратаря, так что его пришлось менять)
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mhtjmfau7y
Вратарь команды, пропустившей 6 в одном из матчей :)))
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Caniball
Ответ mhtjmfau7y
Вратарь команды, пропустившей 6 в одном из матчей :)))
4. После второго периода его заменили.
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Алексей Калинин
Ответ Болельщик МГ
Ладно остальные, а Голдобин то чем отличился ?
Статистику посмотрел!!
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Caniball
Ответ Болельщик МГ
Ладно остальные, а Голдобин то чем отличился ?
Или у вас попа боль из-за того, что Коля в прошлом сезоне за МГ в 70-ти матчах набрал 38 очков, а в Спартаке в этом сезоне в 25-ти матчах набрал уже 39 очков?!
И вы никак не можете с этим ужиться?!
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Caniball
Ответ Petr Denisov
Порядок неправильный,🤦‍♂️ должно быть так:Голдобин, Никишин и Долганов (-3 от Голдобина).
-2. Одна на Николаеве.
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