Долганов, Никишин и Голдобин – лучшие игроки октября в КХЛ
КХЛ определила лучших игроков октября.
Лучшим вратарем признан Филипп Долганов («Нефтехимик»), одержавший 7 побед в 13 матчах месяца в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он отразил 93,50% бросков при коэффициенте надежности 2,00. В 3 матчах Долганов сыграл на ноль.
Лучшим защитником стал Александр Никишин (СКА), набравший 11 (3+8) очков в 12 матчах. Его среднее игровое время составило 23 минуты и 51 секунду, на его счету также 28 силовых приемов и 15 блокированных бросков.
Лучшим нападающим признан Николай Голдобин («Спартак»). Он набрал 22 (11+11) очка в 12 матчах месяца. На счету Голдобина одна победная шайба, два дубля, один хет-трик, три силовых приема и три блокированных броска.
Какой нападающий сыграл лучше?!
P.S. А этот Спартак еще за 3 периода продырявил 4 раза лучшего вратаря, так что его пришлось менять)
И вы никак не можете с этим ужиться?!