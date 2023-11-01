КХЛ определила лучших игроков октября.

Лучшим вратарем признан (« »), одержавший 7 побед в 13 матчах месяца в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он отразил 93,50% бросков при коэффициенте надежности 2,00. В 3 матчах Долганов сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал ( ), набравший 11 (3+8) очков в 12 матчах. Его среднее игровое время составило 23 минуты и 51 секунду, на его счету также 28 силовых приемов и 15 блокированных бросков.

Лучшим нападающим признан Николай Голдобин (« »). Он набрал 22 (11+11) очка в 12 матчах месяца. На счету Голдобина одна победная шайба, два дубля, один хет-трик, три силовых приема и три блокированных броска.