Энди Андреофф: «В России еда дешевле, чем в Северной Америке, вкуснее. Продукты натуральнее – это большой плюс»

Энди Андреофф поделился впечатлениями от жизни в России.

– Что тебя удивляет или удивило в России? Кто-то, например, выделяет рискованное вождение на дорогах, особенно у таксистов.

– Соглашусь и скажу, что такие таксисты не только в России, но и во всем мире. Многие водят очень рисково. Слышал, что и в Торонто сумасшедшие водители такси.

– Есть ли у русских и канадцев схожие черты? Например, в Канаде, если ты обратишься к кому-нибудь, тебе спокойно все покажут и расскажут. А как с этим в Новосибирске?

– Русский язык сложный для меня. Я всего несколько месяцев здесь, но в команде и в организации люди очень приветливые, все для меня делают.

Русские парни ко мне очень дружелюбны. Я был очень приятно удивлен, что русские ребята также знают английский, часто можно услышать английскую речь. Это очень приятный момент. Я слышал, что в некоторых командах у иностранцев есть трудности, мало кто из парней говорит по-английски.

– Может быть, тебя удивили цены?

– Сейчас вообще нигде в мире не дешево. Еда дешевле, чем в Северной Америке, вкуснее, продукты натуральнее – это большой плюс. В ресторанах классная еда, рестораны сами тоже классные, – сказал нападающий « » .