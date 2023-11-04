Энди Андреофф: «В России еда дешевле, чем в Северной Америке, вкуснее. Продукты натуральнее – это большой плюс»

Теги Сибирь КХЛ Энди Андреофф Хоккей

Энди Андреофф поделился впечатлениями от жизни в России.

– Что тебя удивляет или удивило в России? Кто-то, например, выделяет рискованное вождение на дорогах, особенно у таксистов.

– Соглашусь и скажу, что такие таксисты не только в России, но и во всем мире. Многие водят очень рисково. Слышал, что и в Торонто сумасшедшие водители такси.

– Есть ли у русских и канадцев схожие черты? Например, в Канаде, если ты обратишься к кому-нибудь, тебе спокойно все покажут и расскажут. А как с этим в Новосибирске?

– Русский язык сложный для меня. Я всего несколько месяцев здесь, но в команде и в организации люди очень приветливые, все для меня делают.

Русские парни ко мне очень дружелюбны. Я был очень приятно удивлен, что русские ребята также знают английский, часто можно услышать английскую речь. Это очень приятный момент. Я слышал, что в некоторых командах у иностранцев есть трудности, мало кто из парней говорит по-английски.

– Может быть, тебя удивили цены?

– Сейчас вообще нигде в мире не дешево. Еда дешевле, чем в Северной Америке, вкуснее, продукты натуральнее – это большой плюс. В ресторанах классная еда, рестораны сами тоже классные, – сказал нападающий «Сибири» Энди Андреофф.

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6 комментариев

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Tornado of Souls
В Америке в еду валят тонны сахара. Не знаю, откуда это повелось, но вкусовые качества реально портит.
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sd4fmwrvz8
Согласен
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kupezz
Ответ Tornado of Souls
В Америке в еду валят тонны сахара. Не знаю, откуда это повелось, но вкусовые качества реально портит.
Да и у нас в России в принципе свои изъяны есть, те же натуральные фермерские продукты идут в основном на экспорт, а в маркеты завозят горы импортного пластик из того же Китая.
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