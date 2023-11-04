Брюквин о дисквалификации Прохоркина: «Он уже не мог объехать Рубцова, специально бы он такое не делал. Коля заточен на техничный хоккей, а не выводить кого-то из состава»

Теги Сибирь Нефтехимик Спартак дисквалификации КХЛ Николай Прохоркин Владимир Брюквин Герман Рубцов Хоккей

Владимир Брюквин высказался касательно дисквалификации Николая Прохоркина.

27 октября нападающий «Сибири» Прохоркин был дисквалифицирован на 3 матча за удар Герману Рубцову в голову в игре со «Спартаком».

«Я Колю хорошо знаю, он парень большой. Он всегда идет в тело. Человек пытается уклониться, а он уже не может остановиться.

Такой же момент с Рубцовым, нападающим «Спартака». Прохоркин не мог его уже объехать, не мне судить об этом эпизоде. Знаю, что специально бы он такое не делал.

Он заточен на техничный хоккей, а не выводить кого-то из состава или ломать», – сказал нападающий «Нефтехимика» Владимир Брюквин

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1 комментарий

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CSKA Nizhni Novgorod
и Атанасову в колено случайно приехал несколько матчей ранее
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