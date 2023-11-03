Энди Андреофф: «В России болеют, а не смотрят хоккей, как чаще всего происходит в Северной Америке. Болельщики в Новосибирске очень крутые и шумные»

Энди Андреофф сравнил российских и американских болельщиков.

– Как тебе «Сибирь-Арена» и чем различаются российские и американские болельщики?

– У нас классная, комфортная арена. Болельщики в Новосибирске очень крутые и шумные. Был приятно удивлен этому.

В НХЛ также собираются полные дворцы. Но в России именно болеют, а не смотрят хоккей, как чаще всего это происходит в Северной Америке. Даже в Нижнем Новгороде в таком маленьком дворце было невероятно классно и шумно, было слышно и наших фанатов.

Играть в такой атмосфере невероятно приятно. На мой взгляд, новосибирские болельщики – лучшие в . Как только шайба касается льда, они сразу же оказывают нам невероятную поддержку, – сказал нападающий « » .