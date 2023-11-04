Евгений Артюхин: «Основные проблемы СКА – в обороне. Защитники стоят перед вратарем, но не блокируют броски, а только перекрывают ему обзор»

Евгений Артюхин высказался о проблемах в игре СКА.

Клуб проиграл три последних матча подряд. Команда тренера Романа Ротенберга находится на девятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 24 балла в 24 играх.

– Ничего криминального в результатах СКА нет. Все еще можно поправить. Просто надо поправить некоторые моменты.

Вот они встречались с «Авангардом» (3:5), я смотрел. Счет не по игре, моментов СКА создал на несколько матчей. Но у гостей три шайбы забросил , защитник. Это должно вызывать вопросы? Почему дают свободно бросать? Где крайние нападающие? Почему не блокируют броски защитника?

– СКА попробовал уже пятерых вратарей по ходу сезона, и все не выглядят надежными. Это из-за слабой обороны?

– У СКА хороший вратарь – . Он привык к такой нагрузке, может выручать. Но не в каждом же моменте. В матче с « » было видно: защитники СКА стоят перед вратарем, но не блокируют броски, а только перекрывают ему обзор. Когда шайба вылетает из-под защитника в угол или «девятку», какой бы вратарь ни был, он не справится.

Нужно быть именно на линии броска, ловить эти шайбы или хотя бы не мешать реагировать на них вратарю. У СКА часто такие оплошности в обороне. Сядут на колено, а шайбы летят мимо них в ворота. Основные проблемы у команды – в защите. В атаке игроки справляются, – сказал бывший игрок СКА и сборной России Евгений Артюхин.