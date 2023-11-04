Василий Глотов: «У СКА очень много моментов. Нужен рабоче-крестьянский гол, который развяжет нам руки. Дальше уже будем забивать с нашего мастерства»

Василий Глотов высказался о том, что СКА проиграл три матча подряд в КХЛ.

– Три поражения кряду у СКА. Что нужно сделать, чтобы вернуться на победные рельсы?

– Нам надо забить какой-то грязный гол, с пятака. У нас очень много моментов. И нам нужен такой рабоче-крестьянский гол, который развяжет нам руки. И дальше мы уже будем забивать с нашего мастерства.

Мы очень агрессивно играем в атаке, очень много моментов создаем. Я не могу сказать, что у нас плохая реализация. Здесь разговор о моменте, который идет несколько недель. Если брать весь чемпионат, если мы исправим этот момент, то все забудут об этом.

Нам нужно продолжать играть так, как мы играем. И нам просто необходимо забить на одну шайбу больше соперника. Это банально звучит, но у нас очень много моментов, нам нужно их реализовывать.

– В чем нестабильность результатов СКА в этом сезоне?

– Тяжело сказать. Каждая игра разная. Большой фактор в том, что у нас много новых ребят. Нужно было время, чтобы сыграться. Сейчас мы уже друг друга хорошо знаем, более-менее сыграны.

Все эти поражения… Я не могу сказать, что нас соперники переигрывали. Просто мы хуже реализовывали свои моменты. Самое главное, что мы дали соперникам создать какой-то моменты, подарили моменты. Что с «Ак Барсом», что с «Авангардом», – сказал нападающий СКА Василий Глотов.

На данный момент команда тренера Романа Ротенберга находится на девятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 24 балла в 24 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.