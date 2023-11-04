Жамнов о Ковальчуке в «Спартаке»: «Мы встретимся, после этого будет понятно. Один диалог у нас состоялся»

Алексей Жамнов рассказал о переговорах с Ильей Ковальчуком.

Ранее сообщалось, что 40-летний форвард может возобновить карьеру в « ».

не играет с 2021 года, его последним клубом был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина.

Игрок является воспитанником «Спартака», он выступал за красно-белых с 1999 по 2001 год в высшей лиге.

«Илья сейчас вернется, я буду встречаться с ним. Один диалог у нас перед его отлетом состоялся.

Сейчас мы встретимся, и после этого будет понятно, как все дальше будет развиваться, но я пока комментировать больше ничего не буду, давайте дождемся», – сказал главный тренер красно-белых.