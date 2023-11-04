Жамнов о Ковальчуке в «Спартаке»: «Мы встретимся, после этого будет понятно. Один диалог у нас состоялся»

Теги Спартак Алексей Жамнов Илья Ковальчук КХЛ ТАСС Хоккей

Алексей Жамнов рассказал о переговорах с Ильей Ковальчуком.

Ранее сообщалось, что 40-летний форвард может возобновить карьеру в «Спартаке».

Ковальчук не играет с 2021 года, его последним клубом был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина. 

Игрок является воспитанником «Спартака», он выступал за красно-белых с 1999 по 2001 год в высшей лиге. 

«Илья сейчас вернется, я буду встречаться с ним. Один диалог у нас перед его отлетом состоялся.

Сейчас мы встретимся, и после этого будет понятно, как все дальше будет развиваться, но я пока комментировать больше ничего не буду, давайте дождемся», – сказал главный тренер красно-белых. 

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11 комментариев

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Machine Head
Берите Илью. Одно его присутствие на лавке придаст новый импульс команде. Только, не надо резких движений в клубе , чтобы не ломать атмосферу.
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genowayy
При всем уважении к Илье, на чье место? Первое звено разбивать нельзя, во втором-третьем ребята тоже весь сезон работают, доказывают. В четвёртом молодежь пробуют, дают ей время. Не понимаю, зачем это Спартаку. Разве что перед плей-офф, чисто для раздевалки.
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jqzn88xn6n
Не нужен он Спартаку, тем более через такую паузу. Только будет обременением для Жамнова. Сами себе палок накидают в колеса.
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dosatuy
По подобию Авангарда?! Путь к кубку
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Machine Head
Илья должен закончить в родном клубе. Родной или не родной для многих спорный вопрос. Но Спартак открыл Илье дорогу в большой хоккей. Потому закончить карьеру должен в Спартаке и джерси Ковальчука будет висеть на арене Спартака.
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lokoYar
В родной Спартак?Хоть и из Твери.
Зачем?В большинство?
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Кино Музыка
Есть плюсы и минусы. Но идея интересна, на кону чашка.
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Wats0n
Вообще-то он "воспитанник Тверского хоккея"(С) его же..
После его поведения в локаут о какой "легендарности" можно вести речь?
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гилберт
Я думал это шутка.
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гилберт
Я бы взял Илью, если бы он сам платил за то что будет играть.
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