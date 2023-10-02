Илья Ковальчук: «Официально карьеру не завершал. Последний матч – точно не моя тема. Если выходить, то нужно играть, помогать команде»

Теги Спартак возможные переходы Алексей Жамнов Илья Ковальчук КХЛ ТАСС Хоккей

Илья Ковальчук высказался касательно своего будущего.

Последним клубом форварда был «Авангард», который он покинул в 2021 году. 

«Официально карьеру не завершал. Последний матч – точно не моя тема. Если выходить, то нужно играть, помогать команде.

Будем общаться в первую очередь с главным тренером «Спартака» Алексеем Жамновым, чтобы понять, какие есть задачи и интересы, чтобы это в первую очередь принесло пользу команде.

Решение по контракту будет в течение двух недель», – сказал 40-летний олимпийский чемпион Илья Ковальчук.

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1 комментарий

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Mechanix
главное, чтобы самому ещё хотеть и мочь играть на профессиональном уровне
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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