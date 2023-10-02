Илья Ковальчук: «Официально карьеру не завершал. Последний матч – точно не моя тема. Если выходить, то нужно играть, помогать команде»

Илья Ковальчук высказался касательно своего будущего.

Последним клубом форварда был «Авангард», который он покинул в 2021 году.

«Официально карьеру не завершал. Последний матч – точно не моя тема. Если выходить, то нужно играть, помогать команде.

Будем общаться в первую очередь с главным тренером « » , чтобы понять, какие есть задачи и интересы, чтобы это в первую очередь принесло пользу команде.

Решение по контракту будет в течение двух недель», – сказал 40-летний олимпийский чемпион .