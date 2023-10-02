Илья Ковальчук: «Официально карьеру не завершал. Последний матч – точно не моя тема. Если выходить, то нужно играть, помогать команде»
Илья Ковальчук высказался касательно своего будущего.
Последним клубом форварда был «Авангард», который он покинул в 2021 году.
«Официально карьеру не завершал. Последний матч – точно не моя тема. Если выходить, то нужно играть, помогать команде.
Будем общаться в первую очередь с главным тренером «Спартака» Алексеем Жамновым, чтобы понять, какие есть задачи и интересы, чтобы это в первую очередь принесло пользу команде.
Решение по контракту будет в течение двух недель», – сказал 40-летний олимпийский чемпион Илья Ковальчук.
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