Канарейкин о Ковальчуке в «Спартаке»: «Возвращение Ильи вполне возможно, он много тренируется. Если есть голод и желание поиграть – надо реализовывать»

Федор Канарейкин высказался о возможном возвращении Ильи Ковальчука в «Спартак».

40-летний Ковальчук является воспитанником московского клуба. Нападающий не играет с сезона-2020/21.

«Возвращение Ковальчука вполне возможно. Он за собой смотрит, контролирует себя, много тренируется. Какова вероятность? Это знает только Илья и, думаю, Жамнов находится в теме.

Если он чувствует в себе силы, есть голод и желание поиграть – то надо реализовывать.

«Спартак» показывает сейчас хорошую игру, команда вырисовывается. Какое место займет Ковальчук? Понятно, что это хоккеист для третьего или четвертого звена. Надо будет искать место в топ-6, может быть, в бригаде большинства», – сказал бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин.

Ковальчук о продолжении карьеры: «Надо пообщаться с Жамновым, обсудить детали, взвесить все за и против. Пройдет пара недель – и будет решение»