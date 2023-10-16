Канарейкин о Ковальчуке в «Спартаке»: «Возвращение Ильи вполне возможно, он много тренируется. Если есть голод и желание поиграть – надо реализовывать»

Теги Спартак Федор Канарейкин Алексей Жамнов Илья Ковальчук КХЛ Хоккей

Федор Канарейкин высказался о возможном возвращении Ильи Ковальчука в «Спартак».

40-летний Ковальчук является воспитанником московского клуба. Нападающий не играет с сезона-2020/21. 

«Возвращение Ковальчука вполне возможно. Он за собой смотрит, контролирует себя, много тренируется. Какова вероятность? Это знает только Илья и, думаю, Жамнов находится в теме.

Если он чувствует в себе силы, есть голод и желание поиграть – то надо реализовывать.

«Спартак» показывает сейчас хорошую игру, команда вырисовывается. Какое место займет Ковальчук? Понятно, что это хоккеист для третьего или четвертого звена. Надо будет искать место в топ-6, может быть, в бригаде большинства», – сказал бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин.

Ковальчук о продолжении карьеры: «Надо пообщаться с Жамновым, обсудить детали, взвесить все за и против. Пройдет пара недель – и будет решение»

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4 комментария

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aleksejsencov7@gmail.com
Ответ Михаил Опякин
За этим будет интересно понаблюдать, проверить уровень лиги и тд и тп
Лишь бы внутреннюю химию не нарушил. Сейчас Спартак играет отлично, звенья сыграны, по хорошему в топ-6 Илье места нет.
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+4
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Dragon10
Спартаку он нужен был несколько сезонов назад, мог реально помочь клубу и завершить карьеру, получилось бы красиво. А сейчас, когда никому не пригодился, он и Спартаку не нужен, могут взять только делая ему одолжение.
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0
+1
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Михаил Опякин
За этим будет интересно понаблюдать, проверить уровень лиги и тд и тп
0
0
0
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Михаил Опякин
Ответ aleksejsencov7@gmail.com
Лишь бы внутреннюю химию не нарушил. Сейчас Спартак играет отлично, звенья сыграны, по хорошему в топ-6 Илье места нет.
Согласен, от этого ещё интересней
0
0
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