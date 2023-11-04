Шарипзянов о поведении Бардакова: «Люди с буквами на груди должны при любой ситуации сохранять спокойствие. Жизнь вообще несправедливая штука»

Теги Авангард СКА судьи КХЛ Дамир Шарипзянов Чемпионат.com Захар Бардаков Хоккей

Дамир Шарипзянов высказался о штрафе Захара Бардакова за оскорбление судей.

СКА проиграл «Авангарду» (3:5) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

На 57-й минуте игры в третьем периоде нападающий СКА получил 32 минуты штрафа и был удален до конца игры за оскорбление судей и неспортивное поведение.

«Понимаю ли реакцию Бардакова? Нет, если честно. Нужно сохранять спокойствие, даже если считаешь, что что-то было нечестно. Я не за такие поступки.

Тем более, когда речь идет о людях с буквами на груди. Они должны сохранять спокойствие при любой ситуации. Жизнь вообще несправедливая штука», – сказал капитан «Авангарда», сделавший в матче хет-трик.

Бардаков о матч-штрафе в игре с «Авангардом»: «Был чистый удар по мне, а судья говорит: «Вставай!» Очевиднейший момент»

 

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2 комментария

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Rodgeras
Ответ настоящего капитана.
Сделать всё на льду, а не истерить за его пределами!
В этом весь СКА.
+4
0
+4
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Владимир
Молодец!!!! А нытик он и в Африке нытик!!!! Пусть в плечо своему недотренеру поплачет!!! Наверное так он уже и сделал!!! Как и супер боец!!! Тоже такой-же!!!
+3
0
+3
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