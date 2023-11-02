Капитан «Авангарда» Шарипзянов сделал хет-трик в матче со СКА. Серебряков заменен после четырех пропущенных голов
Дамир Шарипзянов сделал хет-трик в ворота СКА.
СКА и «Авангард» проводят игру в рамках Фонбет чемпионата КХЛ.
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов забросил три шайбы в ворота соперника меньше чем за 17 минут игры.
Первый гол защитник забил в первом периоде, еще две шайбы – забросил во втором отрезке игры.
После четвертого пропущенного гола в матче тренерский штаб СКА заменил стартового вратаря Никиту Серебрякова. В игру вступил Павел Мойсевич.
Шарипзянов стал вторым защитником «Авангарда», сделавшим хет-трик в матчах КХЛ. Первым стал Ансси Салмела, забросивший три шайбы в ворота «Барыса» 9 января 2012 года.
😂
Но равнодушных у нашему Авангарду мало.
Вратарь мой много пропустил
Ведь был все прекрасно там
В дальневосточном Адмирале
Привет Шуми Бабаеву.
Он, тем более, на наших болельщиков обижен, наверняка - на арене прошлый раз его сильно освистали много раз)))