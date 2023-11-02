Капитан «Авангарда» Шарипзянов сделал хет-трик в матче со СКА. Серебряков заменен после четырех пропущенных голов

Дамир Шарипзянов сделал хет-трик в ворота СКА.

СКА и « » проводят игру в рамках Фонбет чемпионата КХЛ.

Капитан «Авангарда» забросил три шайбы в ворота соперника меньше чем за 17 минут игры.

Первый гол защитник забил в первом периоде, еще две шайбы – забросил во втором отрезке игры.

После четвертого пропущенного гола в матче тренерский штаб заменил стартового вратаря Никиту Серебрякова. В игру вступил Павел Мойсевич.

Шарипзянов стал вторым защитником «Авангарда», сделавшим хет-трик в матчах . Первым стал Ансси Салмела, забросивший три шайбы в ворота «Барыса» 9 января 2012 года.