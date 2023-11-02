Капитан «Авангарда» Шарипзянов сделал хет-трик в матче со СКА. Серебряков заменен после четырех пропущенных голов

Теги Авангард СКА видео КХЛ Никита Серебряков Дамир Шарипзянов Павел Мойсевич Хоккей

Дамир Шарипзянов сделал хет-трик в ворота СКА.

СКА и «Авангард» проводят игру в рамках Фонбет чемпионата КХЛ.

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов забросил три шайбы в ворота соперника меньше чем за 17 минут игры.

Первый гол защитник забил в первом периоде, еще две шайбы – забросил во втором отрезке игры.

После четвертого пропущенного гола в матче тренерский штаб СКА заменил стартового вратаря Никиту Серебрякова. В игру вступил Павел Мойсевич.

Шарипзянов стал вторым защитником «Авангарда», сделавшим хет-трик в матчах КХЛ. Первым стал Ансси Салмела, забросивший три шайбы в ворота «Барыса» 9 января 2012 года.

43 комментария

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Bartez1986
Завтра новость: Шарипзянов перешёл в СКА в обмен на Серебрякова и учебник "Хоккейная система"
+62
-1
+61
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бык бенни
Отличный вечер, унижают недотренера и мне от этого хорошо на душе....
+34
0
+34
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Mixos Demid
Ротенберг, только не вздумай себя уволить. Хочется, чтобы вот это всё продолжалось вечно!!!
+29
0
+29
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Сергей Галынский
А во всем виноват Хартли, сказал Кожевников,допивая стопку
😂
+17
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+17
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Розе Ротенбергино
Опять новый вратарь нужен, ну что ты будешь делать! :)
+15
0
+15
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Mick Nich
Ответ Bartez1986
Завтра новость: Шарипзянов перешёл в СКА в обмен на Серебрякова и учебник "Хоккейная система"
ещё и Голди прихватят
+8
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+8
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Кирилл Штеффен
Дамир передает привет Грицюку, Толчинскому и Бабаеву
+7
0
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Алексей Вдовин
Не приняла система Серебрякова....
+6
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DosSantosAveiro
Никогда не надоест смотреть на три вещи - как горит огонь, как течет вода и как на пресс-конференции Ротенберг будет лепить очередные отмазы
+5
0
+5
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Максим Романов
Ответ бык бенни
Отличный вечер, унижают недотренера и мне от этого хорошо на душе....
Мне, как болельщику СКА, тоже хорошо .После каждого такого матча только и ждешь, когда Йозе станет мужиком и уйдет с поста. Но видимо, он тут навсегда. Поэтому, желаю своей родной команде не попасть в плей-офф с этим "гением".
+4
0
+4
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Максим Романов
Йозе, будь мужиком, УЙДИ!
+4
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Alexey Alexeev
Болею за Авангард всю свою сознательную жизнь и периодически ловлю себя на мысли,что очень прикольно наблюдать за этой командой, будучи нейтральным болельщиком)
Но равнодушных у нашему Авангарду мало.
+4
0
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AmbeR
Ответ Bartez1986
Завтра новость: Шарипзянов перешёл в СКА в обмен на Серебрякова и учебник "Хоккейная система"
и брошюру "Народные средства от самолетных ног"
+4
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Максим Столбов
Ну почему, ну почему
Вратарь мой много пропустил
Ведь был все прекрасно там
В дальневосточном Адмирале
+3
0
+3
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Teamyour
Ответ Алексей Иванов
может быть дело всё таки в тренере, Роман Борисович?)
Ну что за глупости?)
+3
0
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mynicipal
Ответ Декларация
Нет, спасибо))) Оставьте своего самородка себе. Он, тем более, на наших болельщиков обижен, наверняка - на арене прошлый раз его сильно освистали много раз)))
По-братски возьмите Ротенберга, а мы городом скинемся на моральный ущерб)))
+3
0
+3
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Rodgeras
Первый хэт-трик Дамира в КХЛ!
Привет Шуми Бабаеву.
+2
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mynicipal
Ответ Розе Ротенбергино
Опять новый вратарь нужен, ну что ты будешь делать! :)
В перевыве обменяют на кого-нибудь
+2
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mynicipal
Ротенберг бери своих белорусов и иди в Динамо Минск
+2
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Декларация
Ответ mynicipal
Ротенберг бери своих белорусов и иди в Динамо Минск
Нет, спасибо))) Оставьте своего самородка себе.
Он, тем более, на наших болельщиков обижен, наверняка - на арене прошлый раз его сильно освистали много раз)))
+2
0
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Алексей Иванов
может быть дело всё таки в тренере, Роман Борисович?)
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Roman Schmidt
Я в приятном а.уе))Кэп зажигает в этот вечер
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Декларация
Ответ Розе Ротенбергино
Опять новый вратарь нужен, ну что ты будешь делать! :)
Да и в целом....что за команда....не дотягивает никто до нужного уровня. Уже даже Гальченюк играл прошлый раз мало, а в этот раз и вообще не заявлен. Даже игроки НХЛ не тянут...что говорить про остальных.
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Огюст
Дамир настоящий капитан -берёт игру на себя в сложном матче и забрасывает трояк в ворота Ска -красавец !
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Вячеслав Подкорытов
Ответ бык бенни
Отличный вечер, унижают недотренера и мне от этого хорошо на душе....
Бычара ! Челябинск с тобой 👌🤝
+1
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