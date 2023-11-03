Бардаков о матч-штрафе в игре с «Авангардом»: «Был чистый удар по мне, а судья говорит: «Вставай!» Очевиднейший момент»

Теги Авангард СКА судьи КХЛ Захар Бардаков Хоккей

Захар Бардаков объяснил свои эмоции в матче против «Авангарда».

СКА проиграл со счетом 3:5 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

На 57-й минуте игры в третьем периоде нападающий СКА получил 32 минуты штрафа и был удален до конца игры за оскорбление судей и неспортивное поведение.

– Вы устроили легкий дебош в конце игры из-за решений судей?

– Да, очевиднейший момент. Судья говорит: «Вставай!», а там был чистый удар по мне.

В прошлом сезоне мне за такую же атаку соперника дали пять минут. Поэтому я был недоволен.

– Как думаете, какое еще может быть наказание?

– Мне? Уже дали удаление. Может, штраф выпишут.

– Дисквалификация может быть?

– Пусть будет дисквалификация! А на каких основаниях вообще? Мне уже дали «5+20». Что мне сделать?

Я не хочу комментировать то, что делают судьи. На эмоциях просто не хочу, – сказал нападающий СКА Захар Бардаков.

14 комментариев

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Ярославец75
Так у тебя же друг на грани жизни и смерти был. Ты че? Не пали контору. Ты ж поэтому и вспылил. Йозе же сказал.
+32
-1
+31
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Александр Невский
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Самая ноющая команда в КХЛ это питерский хоккейный клуб Ска
+13
-3
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GoodZilla
Ох, как же надоели эти нытики... Неделю будут интервью раздавать о том, как несправедливо с ними поступили... Один упал, судьи не увидели - чем ни повод распсиховаться, как девчонка?! Таких моментов в каждом матче пруд пруди!!! Другой поражение списывает на избиение до "шрамов" "связанного" игрока... Но никто не может прояснить, как они 5 шайб пропустили!!! Почему Никишин вместо того, чтобы нырнуть за 5-й шайбой, завозит ее в ворота!!! Почему защитники расступаются перед Шарипзяновым?! Почему Буше в пустые заводит шайбу?! Потому что нет обороны в самой системной команде!!! Ну и поделом... Наверное, это справедливо, что такая команда с таким руководством в такой ситуации... И большинство болельщиков только рады этому!!! Потому, что "народ все видит")))
+11
-2
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Machine Head
Ответ Ярославец75
Так у тебя же друг на грани жизни и смерти был. Ты че? Не пали контору. Ты ж поэтому и вспылил. Йозе же сказал.
Это пять! Бгггг
+7
-1
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йозе марино
Ответ Ярославец75
Так у тебя же друг на грани жизни и смерти был. Ты че? Не пали контору. Ты ж поэтому и вспылил. Йозе же сказал.
и у друга на всю жизнь теперь буде ШРАМ))
+5
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Александр Невский
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Я вот заметил что в КХЛ ноют только игроки ска и Ротенберг.
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Огюст
Глядя вчера на поведение Бардакова при его удалении ,понятно в каком психологическом состоянии его команда !
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Melnikov1968
Какая-то безликая команда стала. Ни одного нормального игрока нет. Бардакова вообще сложно назвать качественным хоккеистом.
+2
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ros80
Захарка, при кровавом совке про таких как ты говорили резино- техническое изделие №2
+3
-1
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Владимир
Один тренер нытик учит их не в хоккей играть, а плакать из-за каждого синячка или шрамика!!! Стыдно!!!
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Александр Невский
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Не понимаю почему фанаты СКА это терпят , вообще есть болельщики Ска почему молчите.
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ворчун
тебя бы бардаков на 10, 15, 20 лет назад переместить где мужики настоящие играли не боялись ничего с плохой защитой и экипировкой и не ныли НИКОГДА, вот уж воистину процесс вымирания мужика в хоккее........раньше бы за эти сопли из команды выгнали бы, а щас оно популярное, интервью раздает... а кто знает кто вообще этот игрок и чего он где добился что б так быковать?
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Sergey Smolensky
"Сразись с ним, сын. Сражайся."
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