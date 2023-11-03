Бардаков о матч-штрафе в игре с «Авангардом»: «Был чистый удар по мне, а судья говорит: «Вставай!» Очевиднейший момент»

Захар Бардаков объяснил свои эмоции в матче против «Авангарда».

СКА проиграл со счетом 3:5 в игре Фонбет чемпионата .

На 57-й минуте игры в третьем периоде нападающий СКА получил 32 минуты штрафа и был удален до конца игры за оскорбление судей и неспортивное поведение.

– Вы устроили легкий дебош в конце игры из-за решений судей?

– Да, очевиднейший момент. Судья говорит: «Вставай!», а там был чистый удар по мне.

В прошлом сезоне мне за такую же атаку соперника дали пять минут. Поэтому я был недоволен.

– Как думаете, какое еще может быть наказание?

– Мне? Уже дали удаление. Может, штраф выпишут.

– Дисквалификация может быть?

– Пусть будет дисквалификация! А на каких основаниях вообще? Мне уже дали «5+20». Что мне сделать?

Я не хочу комментировать то, что делают судьи. На эмоциях просто не хочу, – сказал нападающий СКА Захар Бардаков.