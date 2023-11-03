Евгений Артюхин: «Основная проблема СКА – дисбаланс в игре. Нападение свою работу делает, но в обороне нет системных действий. Защитники бегают по своей зоне, когда не нужно»

Евгений Артюхин считает дисбаланс в игре основной проблемой СКА.

Клуб проиграл три последних матча подряд. Команда тренера Романа Ротенберга находится на девятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 24 балла в 24 играх.

«У армейцев основная проблема – дисбаланс в игре. Нападение свою работу делает, но в обороне нет системных действий. Это важное слово – система.

Может, у них такая тактика, когда оборона идет в ущерб атаке. Но получается так, что защитники СКА бегают по своей зоне, куда не нужно и когда не нужно. На одного соперника могут пойти по двое-трое. Никакой страховки.

Когда кто-то ошибается, это нормально. Но в СКА, если кто-то ошибается, его уже никто не подстрахует, потому что в своей зоне все не на своих местах.

Действия в обороне – то, что мешает СКА играть стабильно. Это бросается в глаза. Ребята здорово атакуют, хорошие мастера собраны, хорошую селекцию провели. Но этого мало – надо навести порядок в обороне. Дисциплина там важна.

Игра в меньшинстве у СКА, на мой взгляд, пассивная. Но в целом просто не хватает надежной игры в обороне. Форварды свои шайбы впереди забивают, а в обороне нет порядка, команда много пропускает, поэтому такие результаты», – сказал бывший игрок и сборной России Евгений Артюхин.