Алистров о том, что СКА не хватает сыгранности: «Это не оправдание. Мы уже третий месяц играем, вряд ли у кого-то есть проблемы со взаимопониманием»

Владимир Алистров верит, что СКА попадет в плей-офф-2024.

Клуб проиграл три последних матча подряд. Команда тренера Романа Ротенберга находится на девятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 24 балла в 24 играх.

– Что не получилось у СКА в последних матчах? Такое ощущение, команда снова вошла в какой-то штопор, который был на старте сезона.

– Все матчи – разные истории. Мы играем, на мой взгляд, очень хорошо, но допускаем мелкие ошибки. Если их убрать, то все будет получаться, и будем выигрывать.

– Домашние поражения от «Ак Барса» и «Авангарда» можно сравнить?

– По нашей игре, наверное, нет. У нас многое получалось. Единственное, надо поправить мелкие детали.

– Причина неровных выступлений СКА – то, что команда новая? Не хватает сыгранности?

– Это не оправдание. Мы уже третий месяц играем, вряд ли у кого-то есть проблемы со взаимопониманием.

– Связаны результаты СКА с тем, что уровень КХЛ подрос в плане конкуренции?

– всегда была сильной лигой. Нет слабых команд, все кусаются, все хотят побеждать, и мы настраиваемся на соперников одинаково.

– Попадет ли СКА в плей-офф? Вы в это верите?

– Конечно, все ребята в это верят. Просто сейчас такая полоса, когда мы не можем реализовать моменты, допускаем ошибки, и это мешает побеждать. Каждый матч играем на победу, идем до конца, – сказал форвард СКА Владимир Алистров.