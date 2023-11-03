Плющев о КХЛ: «Арбитры допускают очень много ошибок, которые приводят к поражению. Страдают СКА, «Спартак», ЦСКА, «Ак Барс», «Торпедо» и другие команды»

Теги Ак Барс ЦСКА СКА Спартак Торпедо судьи Владимир Плющев КХЛ Р-Спорт Хоккей

Владимир Плющев высказался об уровне судейства в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Не говорю о вчерашнем матче [СКА c «Авангардом»], в целом арбитры допускают очень много ошибок, которые приводят к поражению той или иной команды.

Когда идут непонятные удаления, когда соперник забивает гол, хотя должно было быть удаление, когда засчитывают голы, которые после свистка засчитывать не должны, когда на площадке находится по шесть [полевых] хоккеистов, а игра продолжается и судьи делают вид, что они ничего не видят.

Причем страдают разные команды: и «Спартак», и ЦСКА, и «Ак Барс», и СКА, и «Торпедо», и другие. И борьбы за чистоту хоккея особенно-то и не видно. А новшества, которые привносят, являются порой показушными», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.

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4 комментария

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Machine Head
Больше всех страдает СКА. Столько вони больше ни откуда не идет. Предлагаю в качестве поощрения в борьбе за чистоту хоккея и избежания дальнейших слез, СКА приезжать на матчи сразу со своими судьями .
+4
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Ron Weasley
Вот она главная проблема всех команд в поражении. Это судьи. Если в паре СКА-ЦСКА проигрывает СКА. Виноват судья. Если в паре СКА-ЦСКА проигрывает ЦСКА виноват судья. Предлагаю отменить судей в хоккее. Пусть команды играют до потери пульса.
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За справедливость
одним словом страдают все команды
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За справедливость
Ответ Machine Head
Больше всех страдает СКА. Столько вони больше ни откуда не идет. Предлагаю в качестве поощрения в борьбе за чистоту хоккея и избежания дальнейших слез, СКА приезжать на матчи сразу со своими судьями .
а лучше во время матча Ска ,убрать вообще ворота у них. 100% победы ска гарантированны
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