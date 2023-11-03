Плющев о КХЛ: «Арбитры допускают очень много ошибок, которые приводят к поражению. Страдают СКА, «Спартак», ЦСКА, «Ак Барс», «Торпедо» и другие команды»

Владимир Плющев высказался об уровне судейства в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Не говорю о вчерашнем матче [СКА c «Авангардом»], в целом арбитры допускают очень много ошибок, которые приводят к поражению той или иной команды.

Когда идут непонятные удаления, когда соперник забивает гол, хотя должно было быть удаление, когда засчитывают голы, которые после свистка засчитывать не должны, когда на площадке находится по шесть [полевых] хоккеистов, а игра продолжается и судьи делают вид, что они ничего не видят.

Причем страдают разные команды: и « », и , и « », и СКА, и « », и другие. И борьбы за чистоту хоккея особенно-то и не видно. А новшества, которые привносят, являются порой показушными», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.