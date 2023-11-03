Ларионов о хет-трике Шарипзянова: «Рад его прогрессу. На сборах в Детройте Дамир просил меня найти тренера, который поможет улучшить броски. Он работал с ним 2 раза в день по полтора часа»

Теги Авангард Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Дамир Шарипзянов Матч ТВ Хоккей

Игорь Ларионов поделился мнением о защитнике «Авангарда» Дамире Шарипзянове.

– Шарипзянов сделал хет-трик в матче со СКА. А ведь вы этого игрока воспитывали в юношестве, многое ему дали. Вас радует его прогресс?

– Шарпи всегда хотел стать лучше, и его не надо было заставлять. Когда он приехал ко мне на сборы в Детройт, то попросил меня найти ему тренера, который поможет улучшить броски. И я договорился с тренером по развитию хоккеистов из «Лос-Анджелес Кингс».

Условия для занятий в Детройте были фантастическими, и Шарпи работал с ним два раза в день по полтора часа. Все это время он работал исключительно над броском.

Это те вещи, которые ты сам хочешь делать и к чему стремишься – они рано или поздно дадут плоды. И я очень рад прогрессу Дамира. Хотя он нам забил решающий гол, когда мы во вторник приезжали в Омск. И в прошлом сезоне мы в конце февраля играли в гостях у «Авангарда» – и тогда Шарпи тоже нам забил победный гол, это было в овертайме.

Из-за чего страдают многие наши игроки? Это элемент броска. Слишком много мы перекладываем шайбу, слишком долго готовим бросок. Но эти детали потом дают тот запас мастерства и тех качеств, которые тебе необходимы как защитнику, который может внести свою лепту в победу команды, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pavelrytov@icloud.com
Да мы тоже рады за него!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Арсеньев
Интервью Профессора одно удовольствие читать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий