Ларионов о хет-трике Шарипзянова: «Рад его прогрессу. На сборах в Детройте Дамир просил меня найти тренера, который поможет улучшить броски. Он работал с ним 2 раза в день по полтора часа»

Игорь Ларионов поделился мнением о защитнике «Авангарда» Дамире Шарипзянове.

– сделал хет-трик в матче со СКА. А ведь вы этого игрока воспитывали в юношестве, многое ему дали. Вас радует его прогресс?

– Шарпи всегда хотел стать лучше, и его не надо было заставлять. Когда он приехал ко мне на сборы в Детройт, то попросил меня найти ему тренера, который поможет улучшить броски. И я договорился с тренером по развитию хоккеистов из «Лос-Анджелес Кингс».

Условия для занятий в Детройте были фантастическими, и Шарпи работал с ним два раза в день по полтора часа. Все это время он работал исключительно над броском.

Это те вещи, которые ты сам хочешь делать и к чему стремишься – они рано или поздно дадут плоды. И я очень рад прогрессу Дамира. Хотя он нам забил решающий гол, когда мы во вторник приезжали в Омск. И в прошлом сезоне мы в конце февраля играли в гостях у « » – и тогда Шарпи тоже нам забил победный гол, это было в овертайме.

Из-за чего страдают многие наши игроки? Это элемент броска. Слишком много мы перекладываем шайбу, слишком долго готовим бросок. Но эти детали потом дают тот запас мастерства и тех качеств, которые тебе необходимы как защитнику, который может внести свою лепту в победу команды, – сказал главный тренер « » .