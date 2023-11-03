Ларионов об Овечкине: «Рекорд Гретцки будет побит быстрее, чем мы ожидаем, если он сохранит подготовку и отношение к себе на высшем уровне»

Игорь Ларионов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан « » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (824), уступая лишь Гретцки (894).

– Мы наблюдаем, как охотится за рекордом Гретцки. Но мало кто обратил внимание, что он подбирается к отметке в 1500 очков за карьеру. Что для вас значит такая высота?

– Я не особо стараюсь фокусироваться на том, что происходит за океаном. Но представляю, как трудно набрать столько очков.

Конечно, тут важно спортивное долголетие. Но восхищает и стабильность, с которой Овечкин играет из года в год почти уже 20 сезонов. Это потрясающе!

Я знаю Сашу с 14 лет. И хочу пожелать, чтобы он и дальше относился к себе профессионально. Все в его руках и в его силах.

И если он сохранит на высшем уровне свою подготовку и отношение к себе, то рекорд Гретцки будет побит даже быстрее, чем мы ожидаем, – сказал главный тренер « » .