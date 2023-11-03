Ларионов об Овечкине: «Рекорд Гретцки будет побит быстрее, чем мы ожидаем, если он сохранит подготовку и отношение к себе на высшем уровне»

Теги Торпедо Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Матч ТВ Хоккей

Игорь Ларионов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (824), уступая лишь Гретцки (894).

– Мы наблюдаем, как Александр Овечкин охотится за рекордом Гретцки. Но мало кто обратил внимание, что он подбирается к отметке в 1500 очков за карьеру. Что для вас значит такая высота?

– Я не особо стараюсь фокусироваться на том, что происходит за океаном. Но представляю, как трудно набрать столько очков.

Конечно, тут важно спортивное долголетие. Но восхищает и стабильность, с которой Овечкин играет из года в год почти уже 20 сезонов. Это потрясающе!

Я знаю Сашу с 14 лет. И хочу пожелать, чтобы он и дальше относился к себе профессионально. Все в его руках и в его силах.

И если он сохранит на высшем уровне свою подготовку и отношение к себе, то рекорд Гретцки будет побит даже быстрее, чем мы ожидаем, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беня_Финитас
Треугольник будет выпит. Будь он параллелепипед, будь он круг, едрёна вошь!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
серый серый волк
ЕСЛИ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА
Ответ Александр Невский
Не побьет Овечкин рекорд Гретцки , старый и ленивый стал Овечкин , нет интереса к хоккею .
Будем посмотреть. Два сезона назад он догнал Эспозито. Сейчас уже отрыв 107 шайб. До Гретцки отрыв 70 шайб
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий