Кожевников об игре «Торпедо»: «Ларионов дал свежий воздух для КХЛ. Ребята там получают удовольствие от происходящего на льду»

Александр Кожевников считает хоккей «Торпедо» глотком свежего воздуха в КХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением об игре «Спартака», «Динамо», «Северстали» и «Торпедо».

– Успех красно-белых – результат работы ?

– Сто процентов. Работа Жамнова и его команды. Ну и руководство клуба отлично сработало. Раньше этот компонент страдал. А сейчас все с умом делается.

Душа радуется. И даже не из-за количества очков, а из-за игры, которую « » показывает. Раньше она тоже местами проглядывалась, но теперь на постоянной основе. А стабильность – признак мастерства.

– Вровень со «Спартаком» идет московское « ». Это Никита Гусев освоился и показывает свою силу?

– Давайте сейчас не будем по персоналиям. На данный момент задача клубов – создать систему. Гладкий чемпионат – это гладкий чемпионат. А покажет все плей-офф. Там и характер, и все остальное будет видно.

– Из других клубов на Западе кого выделите?

– Я бы отметил череповецкую « ». Сколько бы у них ребят не уходило в другие клубы, они держат уровень, школа у них работает.

Ну и конечно, не будем забывать, что у нас есть прекрасная команда, «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Пишут, что они плохо играют в защите, но хоккей «Торпедо» – это глоток свежего воздуха. Ребята там получают удовольствие от происходящего на льду. Ларионов дал свежий воздух для .

– Причем у них 17-летние ребята в основе играют...

– А главное, хорошо играют. В том году к «Торпедо» не так относились, мол, выскочки какие-то, но сейчас-то Нижний Новгород держит марку, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.