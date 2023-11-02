Кожевников об игре «Торпедо»: «Ларионов дал свежий воздух для КХЛ. Ребята там получают удовольствие от происходящего на льду»

Теги Северсталь Спартак Торпедо Алексей Жамнов Игорь Ларионов КХЛ Александр Кожевников Динамо Хоккей

Александр Кожевников считает хоккей «Торпедо» глотком свежего воздуха в КХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением об игре «Спартака», «Динамо», «Северстали» и «Торпедо».

– Успех красно-белых – результат работы Алексея Жамнова?

– Сто процентов. Работа Жамнова и его команды. Ну и руководство клуба отлично сработало. Раньше этот компонент страдал. А сейчас все с умом делается.

Душа радуется. И даже не из-за количества очков, а из-за игры, которую «Спартак» показывает. Раньше она тоже местами проглядывалась, но теперь на постоянной основе. А стабильность – признак мастерства.

– Вровень со «Спартаком» идет московское «Динамо». Это Никита Гусев освоился и показывает свою силу?

– Давайте сейчас не будем по персоналиям. На данный момент задача клубов – создать систему. Гладкий чемпионат – это гладкий чемпионат. А покажет все плей-офф. Там и характер, и все остальное будет видно.

– Из других клубов на Западе кого выделите?

–  Я бы отметил череповецкую «Северсталь». Сколько бы у них ребят не уходило в другие клубы, они держат уровень, школа у них работает.

Ну и конечно, не будем забывать, что у нас есть прекрасная команда, «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Пишут, что они плохо играют в защите, но хоккей «Торпедо» – это глоток свежего воздуха. Ребята там получают удовольствие от происходящего на льду. Ларионов дал свежий воздух для КХЛ.

– Причем у них 17-летние ребята в основе играют...

– А главное, хорошо играют. В том году к «Торпедо» не так относились, мол, выскочки какие-то, но сейчас-то Нижний Новгород держит марку, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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1 комментарий

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a.n.melnikov11111985@icloud.com
Так выпьем же за Игоря!!!!
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