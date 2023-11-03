Ларионов о камбэке с «Куньлунем»: «Не скажу, что «Торпедо» украло матч. Если получаем вязкую игру, многие вещи нарушаются. Просили сыграть не в традиционном стиле»

Игорь Ларионов оценил волевую победу над «Куньлунем».

« » уступало 0:2 в течение игры, но победило 3:2 в овертайме.

«Не скажу, что мы украли матч, но спасибо сопернику, что они дали нам небольшой тест на характер.

Мы сумели вернуться в игру и довести матч до победы. Мы много говорим о концентрации и фокусе, о высоких стандартах, которые мы поставили перед командой.

Но мы играли против опытной и зрелой команды, хоккеисты которой прошли определенную школу.

Если мы получаем возможность играть в быстрый хоккей, то мы в его играем. Если же с первого периода мы получаем вязкую игру в средней зоне, то многие вещи нарушаются.

Просили игроков нагружать защитников соперника, сыграв не в нашем традиционном стиле, забрасывая шайбу им за спину, чтобы они подустали и стали совершать ошибки.

В итоге нам удалось забить второй гол после атаки с фланга», – сказал главный тренер «Торпедо» .