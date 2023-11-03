Ларионов о камбэке с «Куньлунем»: «Не скажу, что «Торпедо» украло матч. Если получаем вязкую игру, многие вещи нарушаются. Просили сыграть не в традиционном стиле»
Игорь Ларионов оценил волевую победу над «Куньлунем».
«Торпедо» уступало 0:2 в течение игры, но победило 3:2 в овертайме.
«Не скажу, что мы украли матч, но спасибо сопернику, что они дали нам небольшой тест на характер.
Мы сумели вернуться в игру и довести матч до победы. Мы много говорим о концентрации и фокусе, о высоких стандартах, которые мы поставили перед командой.
Но мы играли против опытной и зрелой команды, хоккеисты которой прошли определенную школу.
Если мы получаем возможность играть в быстрый хоккей, то мы в его играем. Если же с первого периода мы получаем вязкую игру в средней зоне, то многие вещи нарушаются.
Просили игроков нагружать защитников соперника, сыграв не в нашем традиционном стиле, забрасывая шайбу им за спину, чтобы они подустали и стали совершать ошибки.
В итоге нам удалось забить второй гол после атаки с фланга», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
Верю, что команда выберется из мини-кризиса и вернётся на победный путь!
Плей-офф не за горами, в январе тяжёлый календарь! Нужно работать, а мы будем ждать побед!💪🦌