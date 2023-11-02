Глотов о драке Вербы и Зинченко: «Очень опасно, не джентльменский поступок. У игрока СКА были связаны руки. Такие истории не красят хоккей»

Василий Глотов считает, что драка в игре СКА и «Авангарда» не красит хоккей.

СКА проиграл « » (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Во втором периоде нападающий «Авангарда» подрался с форвардом СКА Иваном Зинченко.

«Их игрок на льду оказался первым. Зинченко начал падать по инерции, после чего игрок «Авангарда» поднялся и нанес несколько ударов в голову.

У нашего игрока руки были связаны. Это было очень опасно, точно не джентльменский поступок.

Если во время драки они уважали друг друга, то почему такое произошло в конце? Такие истории не красят хоккей.

Надеемся, что этот случай не останется без внимания», – сказал нападающий СКА Василий Глотов.

Ротенберг о драке в матче СКА и «Авангарда»: «В КХЛ нет правил! Это беспредел! Зинченко чуть не убили на льду, его били лежачего. У него шрам на всю жизнь!»