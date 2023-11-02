Глотов о драке Вербы и Зинченко: «Очень опасно, не джентльменский поступок. У игрока СКА были связаны руки. Такие истории не красят хоккей»

Теги Авангард СКА КХЛ Марк Верба Василий Глотов Иван Зинченко Хоккей

Василий Глотов считает, что драка в игре СКА и «Авангарда» не красит хоккей.

СКА проиграл «Авангарду» (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Во втором периоде нападающий «Авангарда» Марк Верба подрался с форвардом СКА Иваном Зинченко.

«Их игрок на льду оказался первым. Зинченко начал падать по инерции, после чего игрок «Авангарда» поднялся и нанес несколько ударов в голову.

У нашего игрока руки были связаны. Это было очень опасно, точно не джентльменский поступок.

Если во время драки они уважали друг друга, то почему такое произошло в конце? Такие истории не красят хоккей.

Надеемся, что этот случай не останется без внимания», – сказал нападающий СКА Василий Глотов.

Ротенберг о драке в матче СКА и «Авангарда»: «В КХЛ нет правил! Это беспредел! Зинченко чуть не убили на льду, его били лежачего. У него шрам на всю жизнь!»

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stan Giroux
Какие звери пацану руки связали?
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Samsonov_24_4_11_15
Я так понимаю товарищ Ротенберг подсказал, что сказать в интервью?) А так Верба ведь действительно очень уважительно относится к соперникам, в данном случае драка не была закончена, очень крутой бой получился
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Протасов
Глотов лизнул кудрявому🤡
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilya Ilya
А Глотов не хочет рассказать как Яшкин махал клюшкой в прошлом ПО?)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Команда -хамелеон. Хамелеоны всегда лижут , всегда работают языком.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий