Кожевников о судействе в КХЛ: «Бардак. Главный арбитр защищает своих, говорит, что все здорово. Противно смотреть. Вся страна видит»

Александр Кожевников высказался об уровне судейства в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Что думаете об уровне судейства? Удивило, что даже такой интеллигент, как Игорь Ларионов, прямо говорит о непрофессиональной работе арбитров...

– Там бардак. Вы на главного судью КХЛ посмотрите, послушайте, что он в своей передаче на «КХЛ ТВ» говорит. Ну признай ты хоть одну ошибку, а он всех оправдывает.

Понятно, что защищает своих, но ты поработай сначала, чтобы меньше претензий было. У нас одно и то же каждый год. А он сидит и говорит, что у нас все здорово.

Противно смотреть. Вся страна видит, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.