Кожевников о судействе в КХЛ: «Бардак. Главный арбитр защищает своих, говорит, что все здорово. Противно смотреть. Вся страна видит»

Теги судьи КХЛ Александр Кожевников Алексей Анисимов судья Хоккей

Александр Кожевников высказался об уровне судейства в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Что думаете об уровне судейства? Удивило, что даже такой интеллигент, как Игорь Ларионов, прямо говорит о непрофессиональной работе арбитров...

– Там бардак. Вы на главного судью КХЛ посмотрите, послушайте, что он в своей передаче на «КХЛ ТВ» говорит. Ну признай ты хоть одну ошибку, а он всех оправдывает.

Понятно, что защищает своих, но ты поработай сначала, чтобы меньше претензий было. У нас одно и то же каждый год. А он сидит и говорит, что у нас все здорово.

Противно смотреть. Вся страна видит, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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10 комментариев

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Костя Кот
так это касается не только судей в кхл
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Илья Владимирович
Судьи работают не безошибочно, но каких-то особых претензий у меня к ним нет, если честно. Хотя я, конечно, смотрю далеко не все матчи.
+2
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Melnikov1968
Ну ведь ты тоже постоянно защищаешь Ротенберга, хотя у него ноль достижений. В чем разница? РР тоже не признает собственных ошибок и постоянно ищет оправдания. Так что все нормально, не ной.
+1
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Кавабунга Шреддоголовый
Лишние 300 тысяч появились?
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Goodvin55
А ещё вся страна вынуждена читать интерью двухкратного и что страшенее не известно: бардак в судействе или бессвязный поток сознания хорошего в прошлом хоккеиста.
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Mikl_5555
даше алкаш своим заплывшим взглядом смог..
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Ярославец75
Последние пару лет судьи неплохо работают.
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Ми Ша
Если бы судейский корпус как и ты подмахивал Роме, то слышали от тебя только дифирамбы
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Сергей Лепехин
Ответ Илья Владимирович
Судьи работают не безошибочно, но каких-то особых претензий у меня к ним нет, если честно. Хотя я, конечно, смотрю далеко не все матчи.
Посмотрите матч Динамо Спартак или лучше Судейскую после этих туров. Клоунада
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Илья Владимирович
Ответ Сергей Лепехин
Посмотрите матч Динамо Спартак или лучше Судейскую после этих туров. Клоунада
Динамо - Спартак я как раз, к сожалению, не смотрел.
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