Кожевников о Браташе: «Вот вам хороший тренер. А мы все канадцев тащим, создаем им условия. Если зовешь иностранца, он должен быть на голову сильнее»

Теги Лада Олег Браташ КХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников высказался о работе иностранных тренеров в КХЛ.

– Давайте посмотрим на Восток. Там всех удивляет тольяттинская «Лада». Только вернулась в лигу, а уже лидирует в своей конференции. В чем их секрет?

– Желание игроков, работа главного тренера Олега Браташа. Было видно еще по его работе в молодежной, юношеской сборных, что Олег – сильный специалист. Он же еще вратарем в свое время был. Думаю, вратарское чутье ему тоже помогает, придает уверенности.

Вот вам хороший тренер. А мы все канадцев сюда тащим, создаем им условия. Да нет, я не против канадцев, как кто-то там себе в голову вбил. Но если зовешь иностранца, он должен быть на голову сильнее.

– То есть взлет «Лады» вас совсем не удивил?

– Удивил. Они же на первом месте Востока идут. Я же говорю, талантов в стране у нас полно, но дайте с ними поработать. А у нас как: команда шесть матчей подряд проиграла, тренера уволили. Российского тренера.

Сколько у нас сейчас специалистов не у дел? Но это наш принцип такой, еще с 90-х: Запад нам поможет. Единственное, в чем они нам помогут: петлю затянуть и мыло принести. Не надо туда смотреть, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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5 комментариев

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Алексей Зуев
Все по делу. Запомнил Браташа еще с молодежки Спартака. Отлично работал
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Yony
Сказал отец Аллы Гришко — сериал Универ — помните «пипец» (Марии Кожевниковой), депутата Госдумы, мамы четырех детей от разных олигархов. Но прикольно))

Еще она мастер спорта по гимнастике)). Крутая семья)). И в театре и в других фильмах классно играла
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Melnikov1968
А нельзя просто похвалить Браташа за его работу, без упоминания иностранных специалистов, и канадцев в частности? Кстати, Кинэн и твой "любимый" Хартли брали Кубок Гагарина. И что значит на "голову выше"? Можно пригласить Бэбкока или Монгомери, но совсем не факт, что они сразу возьмут чашку. Зависит от большого количества факторов. Одно дело работать с Маршандом, Маккиноном и совсем другое с условным Гусевым или Каблуковым.
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Danny Vigneault
Интересно, а кто для него сильный специалист иностранный? Ротенберг?
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genowayy
Ответ Алексей Зуев
Все по делу. Запомнил Браташа еще с молодежки Спартака. Отлично работал
Странно, что работу в КХЛ получил только спустя почти десять лет.
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