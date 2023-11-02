Кожевников о Браташе: «Вот вам хороший тренер. А мы все канадцев тащим, создаем им условия. Если зовешь иностранца, он должен быть на голову сильнее»

Александр Кожевников высказался о работе иностранных тренеров в КХЛ.

– Давайте посмотрим на Восток. Там всех удивляет тольяттинская « ». Только вернулась в лигу, а уже лидирует в своей конференции. В чем их секрет?

– Желание игроков, работа главного тренера . Было видно еще по его работе в молодежной, юношеской сборных, что Олег – сильный специалист. Он же еще вратарем в свое время был. Думаю, вратарское чутье ему тоже помогает, придает уверенности.

Вот вам хороший тренер. А мы все канадцев сюда тащим, создаем им условия. Да нет, я не против канадцев, как кто-то там себе в голову вбил. Но если зовешь иностранца, он должен быть на голову сильнее.

– То есть взлет «Лады» вас совсем не удивил?

– Удивил. Они же на первом месте Востока идут. Я же говорю, талантов в стране у нас полно, но дайте с ними поработать. А у нас как: команда шесть матчей подряд проиграла, тренера уволили. Российского тренера.

Сколько у нас сейчас специалистов не у дел? Но это наш принцип такой, еще с 90-х: Запад нам поможет. Единственное, в чем они нам помогут: петлю затянуть и мыло принести. Не надо туда смотреть, – сказал двукратный олимпийский чемпион .