Долганов о «России 25»: «Позовут – буду счастлив. Но сейчас вся концентрация на «Нефтехимике». В КХЛ жесткая конкуренция, каждый матч – на выживание»

Теги Нефтехимик Кубок Первого канала КХЛ сборная России U25 Филипп Долганов Хоккей

Филипп Долганов отметил, что будет счастлив, если его вызовут в «Россию 25».

Долганов был признан лучшим вратарем октября в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Семь побед в 13 матчах октября при 93,5 процента отраженных бросков, коэффициенте надежности 2,00 и трех сухих играх сделали вас вратарем-сенсацией КХЛ. Удивились, что лига назвала вас лучшим?

– Конечно, было неожиданно. Но для меня самое главное, что получил шанс в КХЛ. Благодарен партнерам и тренерскому штабу за доверие, за поддержку.

О том, что выбран комиссией КХЛ, узнал вчера утром от тренера вратарей «Нефтехимика» Алексея Юрьевича Митрошина. Поздравили и партнеры по команде. Как говорится, принял к сведению – и пошел на тренировку.

– У вас такая статистика, что можете рассчитывать на приглашение в сборную «России 25» на Кубок Первого канала. Что думаете?

– Если вдруг позовут в сборную – буду счастлив. Но, честно говоря, сейчас вся концентрация на «Нефтехимике». Мне дан такой шанс – надо его использовать на максимум. Поэтому стараюсь не отвлекаться, концентрироваться на игре. 

В КХЛ очень жесткая конкуренция, каждый матч – на выживание. Задача вратаря – в каждой игре давать своей команде шанс на победу. Сделаю все возможное, чтобы ее выполнять, – сказал вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов.

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1 комментарий

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Machine Head
Филя , позовут, конечно. А потом сразу полюбишь театры , музеи. С детства за ска. Это система - смекалка и закалка!
+3
0
+3
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