Долганов, Руа и Бек – лучшие игроки недели в КХЛ

Теги Сибирь Нефтехимик Витязь рейтинги КХЛ Тэйлор Бек Джереми Руа Филипп Долганов Хоккей

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан Филипп Долганов («Нефтехимик»), одержавший 3 победы в 3 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Он отразил 96,67% бросков при коэффициенте надежности 1,00. В матчах с «Ладой» (4:0) и СКА (2:0) Долганов сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал Джереми РуаВитязь»), набравший 5 (2+3) очков в 2 играх. Руа не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+5». На его счету также 2 силовых приема и 3 заблокированных броска.

Лучшим нападающим признан Тэйлор Бек («Сибирь»). Он набрал 7 (2+5) очков в 4 играх недели. Бек не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2». Его шайба в матче с «Ак Барсом» стала победной. На его счету также 4 силовых приема, 4 блокированных броска и 2 отбора шайбы.

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1 комментарий

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Machine Head
Вас уже заждались в СКА. Особенно Долганова. Получайте гражданство , а то там больше места нет для легионеров.
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