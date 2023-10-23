КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан Филипп Долганов (« »), одержавший 3 победы в 3 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Он отразил 96,67% бросков при коэффициенте надежности 1,00. В матчах с «Ладой» (4:0) и СКА (2:0) Долганов сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал (« »), набравший 5 (2+3) очков в 2 играх. Руа не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+5». На его счету также 2 силовых приема и 3 заблокированных броска.

Лучшим нападающим признан (« »). Он набрал 7 (2+5) очков в 4 играх недели. Бек не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2». Его шайба в матче с «Ак Барсом» стала победной. На его счету также 4 силовых приема, 4 блокированных броска и 2 отбора шайбы.

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