Леонтьев о победе над «Ак Барсом»: «С такими сильными командами нужно играть терпеливо, на характере, ждать ошибки. Что в итоге и получилось»

Олег Леонтьев подвел итоги матча с «Ак Барсом» (2:1).

«С такими сильными командами, как Казань, нужно играть терпеливо, на характере, ждать ошибки. Что в итоге и получилось – Филипп [Долганов] здорово сыграл, ребята ему помогали, блокировали броски, мало удалялись, тем самым, лишили соперника козыря. Все это вкупе дало результат.

Большое спасибо болельщикам, полный стадион. Надеюсь, что мы порадовали их своей игрой. Здорово, что забили первыми – когда такое происходит, играешь более раскрепощенно», – сказал главный тренер « » Олег Леонтьев.