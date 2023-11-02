Генменеджер «Трактора» о Заварухине: «Посмотрим на результаты домашней серии. Исходя из этого станет понятно, будем ли рассматривать кого-то еще»

Генменеджер «Трактора» высказался о ситуации с главным тренером клуба.

После отставки Анвара Гатиятулина исполняющим обязанности главного тренера стал Алексей Заварухин.

– Уже говорилось, что у и.о. главного тренера «Трактора» есть кредит доверия. На какой срок он распространится?

– Мы посмотрим на результаты этой домашней серии. Исходя из этого, станет понятно, будем ли мы делать ставку на Алексея Борисовича или рассматривать кого-то еще.

– Были ли переговоры с другими тренерами?

– Мой приоритет в том, чтобы команда заиграла при Алексее Борисовиче в тот хоккей, который нам нужно. Если тренерский штаб будет добиваться результата, и ребята будут понимать, что от них требуется, то мы никого не станем смотреть на стороне. Но всегда нужно иметь план Б.

– Почему именно Алексей Заварухин стал и. о. главного тренера?

– В прошлом сезоне он уже имел опыт экстренного назначения на должность исполняющего обязанности, и так быстро было не найти кандидата. Поэтому выбор пал на Алексея.

Посмотрим, как он справится с такой стрессовой ситуацией. Все в его руках. Заварухин – челябинский воспитанник, и ему дали хороший шанс, чтобы он им воспользовался. Мы с Иваном Анатольевичем Савиным будем ему в этом помогать, – сказал генеральный менеджер « » .